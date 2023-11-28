لماذا يغيب الخليفي عن حضور مباريات سان جيرمان؟

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كشفت شبكة "RMC sport" الفرنسية سر تغيب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عن حضور مباريات الفريق محليا وقاريا لمدة تجاوزت الشهر.

واعتاد الخليفي حضور مباريات سان جيرمان، خاصة التي تقام على أرضه في باريس، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من شهر.

وقالت الشبكة الفرنسية، في تقرير لها أمس الاثنين، أن الخليفي اضطر للخضوع لعملية جراحية في الركبة، بعدما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي، يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أن إصابة الخليفي جاءت خلال لعب مباراة "بادل" ودية مع الإيطالي ماركو فيراتي في العاصمة القطرية الدوحة.

وغادر فيراتي صفوف باريس في صيف 2023، وانتقل لصفوف العربي القطري.

وتغيب الخليفي عن 6 مباريات لباريس سان جيرمان، لكنه تعافى قليلا بعد أن خضع لعملية جراحية.

وأشار التقرير إلى أن الخليفي ينوي حضور مباراة سان جيرمان أمام نيوكاسل، اليوم الثلاثاء، على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.