السعودية.. إزاحة الستار عن تمثال رونالدو في موسم الرياض

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أزيح الستار عن تمثال الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، يوم أمس الأحد، في المتحف الذي يحمل اسمه، الواقع في البوليفارد رياض سيتي.

وسيكون متحف كريستيانو رونالدو من أبرز الفعاليات التي ستحرص الجماهير على زيارتها خلال فعاليات موسم الرياض.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتمثال رونالدو في متحفه المتواجد في البوليفارد رياض سيتي.

وظهرت صورة تمثال "الدون"، بعد الافتتاح الرسمي للمتحف ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تم إنشاؤه لعرض جميع إنجازات النجم البرتغالي الجماعية والفردية التي حصل عليها خلال مسيرته.

وأوضحت مصادر أن متحف رونالدو يعد أحد أهم المشاريع الشخصية التي قام بها النجم البرتغالي، وسيتم استعراض الجدول الزمني لمسيرة اللاعب وأهم الجوائز الجماعية والفردية التي حصل عليها، وبشكل خاص الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا.