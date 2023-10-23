living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة أسطورة مانشستر يونايتد.. أحد الناجين من "كارثة ميونيخ"

23
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
توفي بوبي تشارلتون، لاعب مانشستر يونايتد الذي فاز بكأس العالم مع إنجلترا وأصبح سفيرا محبوبا للنادي والمنتخب ويحظى باحترام كبير، اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عاما.
 
وأعلن مانشستر يونايتد وفاته في بيان.
 
وفاز تشارلتون، المعروف بتسديداته القوية وتصفيفة شعره المميزة، بثلاثة ألقاب للدوري إضافة لكأس أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال مسيرة استمرت 20 عاما مع مانشستر يونايتد.
 
وكان تشارلتون أيضا جزءا لا يتجزأ من منتخب إنجلترا الذي فاز بكأس العالم عام 1966.
 
وكان تشارلتون كريما ومتواضعا ويُنظر إليه على أنه أعظم من خدم يونايتد على الإطلاق، وقد ظهر في 758 مباراة مع النادي، وسجل 249 هدفا.
 
وصمد الرقمان لفترة طويلة حتى تفوق رايان غيغز على الأول في عام 2008 وواين روني على الأخير بعدها بتسع سنوات.
 
وقال النادي في بيان: "مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ نادينا".
 
ولد تشارلتون في 11 أكتوبر 1937 في أشينغتون بنورثمبرلاند، وانضم إلى يونايتد عندما كان تلميذا في عام 1953 وكان نجم الفريق الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب 3 مرات على التوالي بين عامي 1954 و1956.
 
وظهر تشارلتون لأول مرة مع الفريق في عام 1956 قبل أيام من عيد ميلاده التاسع عشر وسجل هدفين في الفوز 4-2 على تشارلتون أثليتيك.
 
وبحلول نهاية الموسم، أصبح عضوا أساسيا في الفريق، الذي جلب لقب الدوري لأولد ترافورد للمرة الخامسة.
 
لكن مباراة في الموسم التالي هي التي شكلت حياة تشارلتون، ففي فبراير 1958، سجل تشارلتون هدفين في التعادل 3-3 مع ردستار بلغراد في دور الثمانية بكأس أوروبا.
 
وفي طريق العودة إلى انجلترا، تحطمت طائرة يونايتد في مطار ميونيخ المغطى بالثلوج، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا، من بينهم 8 من زملائه في الفريق.
 
ونجا بوبي تشارلتون بعد أن اصيب بجروح طفيفة، لكن المأساة التي دمرت الفريق الذي كان أفراده من اللاعبين صغار السن أجبرته على النضج بسرعة وسرعان ما أصبح شخصية محورية في الفريق الذي أعاد المدرب مات بازبي تشكيله.
 
وقال موقع يونايتد على الإنترنت: "بعد أن نجا من الصدمة المرتبطة بكارثة ميونيخ الجوية عندما كان عمره 20 عاما فقط، لعب كما لو كانت كل مباراة من أجل زملائه الذين ماتوا، وتعافى من إصاباته ليصل إلى القمة مع ناديه ومنتخب بلاده".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   