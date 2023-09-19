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اختتام المرحلة االنهائية المؤهلة لتحدي الدوحة 3X3 في قطر من تنظيم Y9 Sports

19
SEPTEMBER
2023
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اختتمت المرحلة االنهائية المؤهلة لتحدي الدوحة 3X3- قطر  و التي  تقام في لبنان من تنظيم Y9 Sports  التي يرئسها قائد منتخب لبنان السابق ياسر الحاج  على مرفأ عمشيت في موقع مميز يشهد لأول مرة هكذا نشاط رياضي ، بمشاركة واسعة لأبرز اللاعبين.
 
و قد شارك في هذه الجولة 7 فرق  في فئة الرجال فوق 18 سنة من مختلف المناطق اللبنانية. 
 
وتوزّعت الفرق المشاركة على مجموعتين تنافست في مرحلة المجموعات ثم الادوار الاقصائية (نصف نهائي و نهائي).
 
ونجح فريق  “The Blackouts” المؤلف من الرباعي اللاعب علاء الدين ارناؤوط ، بشير ارناؤوط ،ابراهيم عوكر و كارل كسرواني من الفوز  على حساب فريق "”Zix  “المؤلف من محمد الزيات ،ابراهيم هندي ، احمد التقي و  علي منذر وذلك بنتيجة (22-14)  بعد مباراة قوية و تنافسية .
 
و سوف يمثل الفريق الفائز مدينة بيروت في تحدي الدوحة FIBA 3X3 Challenger-قطر في 10-11 تشرين الاول المقبل  الى جانب 15 فريقاَ يمثلون مدناَ من كل انحاء العالم. 
 
و قد اجريت هذه الدورة حسب قوانين الاتحاد الدولي للعبة (فيبا) ، وقاد المباريات الحكمان  الدوليان زياد طنوس و ريشار الحاج من الاتحاد اللبناني لكرة السلة.
 
وفي الختام ، قام المنظمون من فريق عمل" Y9 Sports " وعلى رأسهم قائد منتخب لبنان السابق ياسر الحاج و رئيس نادي عمشيت الرياضي الثقافي الاجتماعي يوسف القصيفي و امينة السر النادي لودي مرعب و عضو الهيئة الادارية ومدير النادي جيلبير الزغندي  بتتويح الفائزين، إضافة الى اخذ الصور التذكارية.
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