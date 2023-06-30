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كأس آسيا للسيدات بكرة السلة لبنان بقي ضمن دول النخبة "المستوى الأول" بعدما اطاح بتايبه الصينية(75-73)

30
JUNE
2023
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بقي لبنان في مصاف دول النخبة  في القارتين الآسيوية- الأوقيانية في فئة السيدات بعدما اطاح بمنتخب تايبه الصينية(75-73) في مباراة البقاء بالمستوى الأول والتي اقيمت صباح الجمعة بتوقيت بيروت ضمن كأس آسيا للسيدات بكرة السلة التي تستضيفها اوستراليا وتختتم الاحد.
 
وخاض المنتخبان مباراة "حياة او موت" لأن الفائز يضمن البقاء ضمن دول النخبة بينما يهبط الخاسر الى المستوى"ب".
 
وجاء اللقاء قمة في الاثارة والندية بين المنتخبين وخاضت سيدات لبنان مباراة بطولية وحولّن تأخرهن في الربع الاول(21-27) الى تعادل (48-48) مع انتهاء الربع الثاني ولينجحن في التقدّم(68-61) مع نهاية الربع الثالث. ولم تحسم النتيجة الا في الوقت القاتل من المباراة بسلة تاريخية لقائدة  منتخب الأرز ريبيكا عقل بعدما كانت النتيجة التعادل(73-73) لتنتهي المباراة بفوز المنتخب اللبناني (75-73) وليضمن لبنان البقاء ضمن دول المستوى الأول مكانه الطبيعي الذي عاد اليه  في الآونة الأخيرة بعد غياب 12 سنة .
 
وكانت قائدة المنتخب اللبناني ريبيكا عقل نجمة المباراة من دون منازع وافضل مسجلة في اللقاء ب27 نقطة تليها زميلاتها ترينيتي بابتيست(16 نقطة) وعايدة باخوس(12 نقطة) فدانييلا فياض ورنا الحسيني(6 نقاط) ونتالي سيفاجيان(4 نقاط) وليلى فارس وزينه الياس(نقطتان).  
 
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