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نهائي أبطال إفريقيا.. الأهلي يحقق فوزا "مقلقا" على الوداد

5
JUNE
2023
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حقق الأهلي المصري فوزا هزيلا على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 2-1، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأحد، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب.
 
وسجل هدف الأهلي الأول نجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، الذي أسكن الكرة الشباك برأسه بعد عرضية متقنة من حسين الشحات.
 
وفي الدقيقة 59، تألق الشحات مجددا وصنع الهدف الثاني لزميله محمود عبد المنعم (كهربا)، مستغلا خطأ حارس الوداد يوسف مطيع الذي خرج من مرماه بلا داع.
 
لكن قبل النهاية بـ5 دقائق، قلص الوداد نتيجة اللقاء بهدف للبديل سيف الدين بوهرة، الذي سجل من مسافة قصيرة بتسديدة سكنت شباك حارس الأهلي الشاب مصطفى شوبير، الذي عوض غياب الحارس الأساسي المصاب محمد الشناوي.
 
وفي طريقه لإحراز اللقب الحادي عشر (رقم قياسي)، يسعى الأهلي إلى الثأر من الوداد صاحب الألقاب الثلاثة، الذي اقتنص منه كأس البطولة العام الماضي بعد نهائي من مباراة واحدة أقيمت في المغرب.
 
ويلتقي الفريقان إيابا في الدار البيضاء بعد أسبوع.
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