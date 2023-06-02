فاران: مان يونايتد لا يخشى هالاند والخطر في كل مكان

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قال مدافع مانشستر يونايتد رافائيل فاران إنهم لا يخشون مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكنه أقر بأن منافسيه يشكلون تهديدا في كل جزء من الملعب.

ويخوض مانشستر يونايتد المباراة النهائية، غدا السبت، ويتطلع إلى إنهاء محاولة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للفوز بلقبه الثاني هذا الموسم، حيث يسعى فريق المدرب بيب غوارديولا إلى تحقيق ثلاثية نادرة مع خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان في العاشر من يونيو الحالي.

ويونايتد هو الفريق الوحيد الذي فاز بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم وذلك عام 1999.

وسجل هالاند 52 هدفا في أول موسم له في إنجلترا، وفاز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الممتاز برصيد 36 هدفا في طريقه للفوز بالعديد من جوائز أفضل لاعب في العام.

وقال فاران إن مانشستر سيتي ليس المهاجم النرويجي فقط، بحسب فرانس برس.

وقال المدافع الفرنسي لصحيفة تليغراف البريطانية "الخوف؟ مستحيل.. لماذا؟ نعم، إنه لاعب جيد للغاية، كلنا نعرف ذلك. لكن الخطر من سيتي في كل مكان، إنه فريق متكامل للغاية".

وأضاف فاران إن صانع اللعب كيفن دي بروين سيكون مفتاح إيقاف هالاند. وأنهى دي بروين الدوري برصيد 16 تمريرة حاسمة نصفها كان إلى هالاند.

وأضاف "يمكنهم التسجيل من الركلات الثابتة ومن الاستحواذ على الكرة في المباراة. كمدافع، فإن تفاهم هالاند، خاصة مع دي بروين، يسفر عن تمريرات معقدة للدفاع، لذلك نحاول قطع هذا الترابط والتفاهم.

وتابع قائلا: "ندرك أنه يمكننا التغلب عليهم. يجب أن نتحلى بالثبات لمدة 90 دقيقة لأننا نعلم أن كل شيء يمكن أن يتغير في بضع ثوان".

ويتطلع فريق المدرب إريك تن هاغ لإنهاء موسمه بنجاح كبير بعد فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وقال فاران، الذي أمضى 10 سنوات مليئة بالألقاب في ريال مدريد، إن يونايتد يطور عقلية الفوز مرة أخرى.

وأضاف "علينا أن نكون إيجابيين، نحن في طريق جيد. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نصدق ونؤمن بذلك".