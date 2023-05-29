ريال سوسيداد يتأهل لدوري الأبطال.. وإسبانيول يغادر "الليغا"

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تأهل ريال سوسيداد إلى دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 2-1 أمام مضيفه أتليتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حيث استفاد من هزيمة فياريال يوم الأحد.

وهبط إسبانيول إلى الدرجة الثانية بعدما اهتزت شباكه قرب النهاية ليكتفي بالتعادل 2-2 مع مضيفه فالنسيا.

وضمن سوسيداد المركز الرابع حيث يملك 68 نقطة متقدما بخمس نقاط على فياريال الذي خسر 2-1 أمام مضيفه رايو فايكانو قبل جولة واحدة من النهاية.

ومنح أنطوان غريزمان التقدم لأتليتيكو مدريد قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأضاف المدافع ناويل مولينا الهدف الثاني لصاحب الأرض في الدقيقة 73.

وقلص ألكسندر سورلوث الفارق للفريق الزائر قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع أتليتيكو مدريد رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث متأخرا بنقطة واحدة عن ريال مدريد ثاني الترتيب.

وانتهت آمال إسبانيول في البقاء بعد توقف رصيده عند 36 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن الأمان.

وانتصر برشلونة، الذي حسم اللقب قبل أربع جولات من النهاية، 3-صفر على ضيفه ريال مايوركا ليرفع رصيده إلى 88 نقطة.

وودع الفريق الكتالوني لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس والمدافع جوردي ألبا بعد المباراة حيث سيرحلان عن برشلونة بنهاية الموسم.