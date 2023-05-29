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ميلان يهزم يوفنتوس ويتأهل لدوري الأبطال

29
MAY
2023
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ضمن ميلان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه 1-صفرعلى مضيفه يوفنتوس بهدف أوليفييه جيرو لينهي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم داخل المربع الذهبي يوم الأحد.
 
ويملك ميلان صاحب المركز الرابع 67 نقطة بفارق ست نقاط عن أتلانتا سادس الترتيب قبل آخر جولة بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع ولديه 59 نقطة.
 
وسيلتحق ميلان بغريمه إنتر ولاتسيو في دوري الأبطال بعد احتلال المراكز التالية للبطل نابولي.
 
ولا تزال هناك فرصة لمشاركة فريق إيطالي خامس في البطولة بالموسم المقبل إذا تغلب روما على إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.
 
وعبر ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن ارتياحه بعد ضمان التأهل أخيرا إلى بطولة الصفوة في أوروبا.
 
وأبلغ منصة (دازون): "بالتأكيد دوري الأبطال منحنا (هذا الموسم) أكثر مما توقعنا وشعرنا بالحزن للخروج من قبل النهائي أمام إنتر، لكن رحلتنا امتدت لفترة أطول مما توقع أي شخص".
 
وأضاف "في الوقت ذاته لم نحقق المتوقع في الدوري الإيطالي لكننا تأهلنا لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، لا أعرف عدد السنين التي مرت دون حدوث هذا الأمر".
 
وبدأ يوفنتوس، الذي خصم من رصيده عشر نقاط يوم الإثنين الماضي من محكمة إيطالية لكرة القدم بسبب مخالفات في انتقالات اللاعبين، القمة بشراسة وهو يدرك أن الفوز فقط سبيله للاحتفاظ ببصيص الأمل في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.
 
وأجرى المدرب ماسيميليانو أليغري تغييرات على تشكيلته الأساسية المعتادة في غياب هداف الفريق دوسان فلاهوفيتش للإصابة.
 
واقترب أنخيل دي ماريا من منح التقدم لأصحاب الضيافة في منتصف الشوط الأول حين استقبل تمريرة مويزي كين قرب نقطة الجزاء لكنه لم يتقن التسديد نحو المرمى.
 
وتقدم ميلان قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول من ضربة رأس جيرو داخل منطقة الجزاء.
 
وفي الوقت بدل الضائع اقترب دانيلو من إدراك التعادل لكن تسديدته القريبة أبعدها المدافع بيير كالولو قبل اجتياز خط المرمى.
 
وأخفق يوفنتوس المرهق في التعادل بملعبه وسط صيحات استهجان من جماهيره.
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