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بعد التغريدة "الحزينة".. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

26
MAY
2023
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أثار النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل بعد "التغريدة" الأخيرة التي كتبها عبر حسابه على موقع "تويتر" عقب ضياع فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وتبخرت أحلام نادي ليفربول رسميا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فوز مانشستر يونايتد على ضيفه تشيلسي (4-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الخميس، والمؤجلة من الدور 32 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعبر محمد صلاح عن احباطه الشديد لفشل فريقه في احتلال أحد المراكز الأربعة بـ"البريمير ليغ" المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعقب "تغريدة" صلاح ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب النجم المصري بالرحيل إلى ناد كبير يشارك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2025.

ومن أبرز هذه الدعوات، ما كتبه الصحفي المغربي الشهير، أشرف بن عياد، عبر حسابه على موقع "تويتر": "على محمد صلاح أن يفكر في مسيرته و أن يلعب في ريال مدريد أو برشلونة، هو منح كل ما لديه لليفربول".

وتابع: "من لم يلعب في البارسا أو الريال مسيرته ناقصة بكل صراحة ومع احترامي لكل الأندية الإنجليزية، كل النجوم الكبار مروا من الغريمين، ميسي - مارادونا - رونالدو - كريستيانو - زيدان - كرويف".

فضلا عن ذلك، توقعت بعض الجماهير بدء صلاح في التفكير بمغادرة ليفربول، خاصة وأن أرقامه هذا الموسم، تؤكد أنه قادر على العطاء، رغم تخبط مستوى الفريق.

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) شارك في 50 مباراة مع ليفربول في كل البطولات خلال الموسم الحالي، سجل فيها 30 هدفا وصنع 15 أخرى.

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