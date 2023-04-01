ويلتقي السبت الترجي التونسي مع ضيفه ووصيفه الشباب الرياضي بلوزداد على ملعب حمادي العقربي، حيث يتصارعان لنيل صدارة المجموعة .

ويمتلك فريق "باب سويقة" عشر نقاط أمام بلوزداد صاحب النقاط التسع حيث كانا قد ضمنا التأهل عن المجموعة الرابعة "العربية ".

ويلتقي الرجاء الرياضي المغربي المتصدر (13 نقطة) مع وصيفه سيمبا التنزاني (9 نقاط) على ملعب محمد الخامس السبت من دون أن تؤثر النتيجة على صدارة المجموعة .

مجريات المباراة

تقدم الزمالك بهدفين في غضون ثلاث دقائق بعد تمريرة من المغربي أحمد بلحاج للخالي من الرقابة مصطفى شلبي لينفرد ويسدد داخل الشباك على يسار الحارس محمد المصطفى في الدقيقة الاولى، ليعود بلحاج ويمرر كرة إلى ناصر منسي سددها على يمين الحارس (3).

وسجل رمضان عجب هدف تقليص الفارق للمريخ على يسار الحارس محمد صبحي في الدقيقة السابعة .

ومع بداية الشوط الثاني عادل المريج النتيجة عبر البديل الجوزلي نوح (48)، قبل أن يتقدم بهدف رأسي للبرازيلي باولو سيرجيو (56)، لينتفض الزمالك ويدرك التعادل بعد عرضية عبدالله جمعة ورأسية من منسي (64)، قبل أن يسجل الأخير هدفه الثالث الشخصي والرابع لفريقه في الدقائق القاتلة بعد تمريرة من البديل عبدالله محمد ( 90 + 4 ).

وفي المجموعة الثالثة، فاز حوريا الغيني على ضيفه فايبرز الأوغندي 2-صفر في كوناكري.

ورفع حوريا رصيده إلى 7 نقاط، مقابل نقطتين لفايبرز الذي مني بخسارته الرابعة مقابل تعادلين.