دورة نادي المون لاسال بالسكواش الألقاب للخطيب وابراهيم ومخايل وسماحة

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اختُتمت دورة نادي المون لاسال في السكواش التي نظمها النادي على ملاعبه في عين سعادة.

شملت هذه الدورة الفئات المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني للعبة وهي: رجال فئة "أ" و"ب" و"ج" وسيدات فئة "أ".

شارك في هذه الدورة 24 لاعب ولاعبة ينتمون الى اندية: المون لاسال، كورنر، الأنصار ، الغولف، 1875 والاسكيب.

وفي المباريات النهائية سجلت النتائج التالية :

*رجال فئة "أ" :

-المركز الأول: طارق الخطيب (كورنر)

-المركز الثاني: وليد فرح (مون لاسال)

*رجال فئة"ب" :

-المركز الأول: عصام إبراهيم (مون لاسال)

-المركز الثاني: داني أبي غصن (مون لاسال)

*رجال فئة "ج" :

-المركز الأول: اليو مخايل (1875)

-المركز الثاني: أنطوني حاتم (1875)

*سيدات فئة "أ":

-المركز الأول: سابين سماحة (الأنصار)

-المركز الثاني: جينيفر ضو (الأنصار)

أشرف على البطولة أمين سر الاتحاد روي دي فيرو وعاونه الحكمان نزيه زهيري ومارك صباغ.

وفي الختام، وزعت الكؤوس على الفائزين من قبل رئيس الاتحاد مروان حكيم ونائبه نبيل طباره وأمين سر الاتحاد روي دي فيرو ومدير المركز الرياضي في المون لاسال ايلي فرح.