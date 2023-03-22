living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مباريات الدوري الإنجليزي قد توقف من أجل اللاعبين الصائمين

22
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طُلب من مسؤولي المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية خلال شهر رمضان، وفقا لما كشفته محطة سكاي نيوز.
 
ومن المتوقع أن يصوم عدد من لاعبي كرة القدم في إنجلترا بشهر رمضان، وقد تأتي فترة الإفطار أثناء المباريات المحتدمة في شهري مارس وأبريل.
 
وتم الآن إصدار توجيهات لمسؤولي المباريات من هيئات التحكيم في إنجلترا للسماح بتوقف في اللعب وتمكين اللاعبين من الإفطار عن طريق تناول السوائل والمكملات الغذائية.
 
كما تم حث الحكام على التعرف على اللاعبين الصائمين، قبل انطلاق المباريات، حتى يتمكن الحكم من إدارة إفطارهم.
 
قبل عامين، كشفت شبكة سكاي سبورتس أن مباراة ليستر سيتي مع كريستال بالاس قد توقفت مؤقتا في منتصف المباراة للسماح للاعبين بالإفطار، وهي أول حالة لتوقف اللعب في رمضان بتاريخ البريميرليغ.
 
في تلك المناسبة، اتفق الناديان قبل المباراة مع الحكم غراهام سكوت على أنه سيكون هناك توقف مؤقت في اللعب للسماح للاعبين ويسلي فوفانا وشيخو كوياتي بالإفطار في رمضان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   