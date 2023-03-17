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بطولة لبنان للتايكواندو للرجال و السيدات النتائج الكاملة للمرحلة الأولى من القتال الحر

17
MARCH
2023
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نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو المرحلة الأولى من بطولة لبنان للرجال و السيدات(اسلوب الكيوروغي-القتال الحر) في نادي المون لاسال- عين سعاده .توزعت المباريات على حلبتين وشارك فيها  86  لاعب و لاعبة من حملة الحزام الأسود من مختلف الأندية. حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه،اعضاء الاتحاد المهندس الغراند ماستر ايلي نعمه، الماستر غسان أبو عراج، الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري.كما حضر الغراند ماستر أنور نعمه، ،الغراند ماستر جورج خطار و الغراند ماستر رالف حرب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية،مستشار رئيس الاتحاد الماستر نويل مخيبر ،مسؤولو الأندية وأهالي اللاعبين وللاعبات.
 
وفي ما يلي النتائج:
 
*رجال تحت 54 كلغ:
-المركز الأول: مارك نصر - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: فؤاد ظريفه - نادي المون لاسال
-المركز الثالث: ريان الصيفي- نادي الجيش
-المركز الثالث: نديم نصر - نادي النسر الأسود
 
*رجال تحت 58 كلغ:
-المركز الأول:رافاييل قدسي - نادي أنترانيك أنطلياس 
-المركز الثاني: مارك خليفة - نادي المون لاسال
-المركز الثالث: ايلي صليبا - نادي المون لاسال
-المركز الثالث: مجد زغيب- نادي انور
 
*رجال تحت 63 كلغ:
-المركز الأول: رالف حنينه - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: غاري بشيان - نادي كومبات ارينا
-المركز الثالث: ابراهيم بشير- نادي النسر الأسود
-المركز الثالث:شادي الهبر- نادي النسر الأسود
 
*رجال تحت 68 كلغ:
-المركز الأول: حبيب سماحه - نادي أنترانيك أنطلياس.
-المركز الثاني:جورج حداد - نادي بودا
-المركز الثالث: رامي ابراهيم - نادي النسر الأسود
 -المركز الثالث: بيتر عواد - نادي المون لاسال.
 
*رجال تحت 74 كلغ:
-المركز الأول: مارك زينون - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: محمد الجاروش - نادي اللواء الرفيد
-المركز الثالث: جورج غالب - نادي الجيش
 -المركز الثالث: محمد شري - نادي الرياضي بيروت
 
 
*رجال تحت 80 كلغ:
-المركز الأول:جورج الصيفي - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: شربل كيريلوس - نادي بودا
-المركز الثالث: سامر نحله - نادي السيدة
-المركز الثالث: آدم أبو درغم-نادي غولدن بادي
 
*رجال تحت 87 كلغ:
-المركز الأول: طارق موصللي - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: مجاهد سياج - نادي اللواء الرفيد
-المركز الثالث: ميشال حنكش - نادي انور
 
*رجال فوق 87 كلغ:
-المركز الأول: راي راعي - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: جاد معلوف - نادي بودا
-المركز الثالث: كارل بركات - نادي تايكون
-المركز الثالث:كيفن أبي صالح-نادي النسر الأسود.
 
*سيدات تحت 46 كلغ:
-المركز الأول: ساره ابراهيم - نادي غولف الرياضي
-المركز الثاني: ريتا جريدي - نادي المون لاسال.
-المركز الثالث: نينا ماريا نرشا - نادي البرج عينطورة.
-المركز الثالث:رينيه مفرج-نادي أنور.
 
*سيدات تحت 49 كلغ:
-المركز الاول: آنا حداد - نادي أنترانيك أنطلياس
-المركز الثاني:كيرينا شولي - نادي المون لاسال
- المركز الثالث: نور عبيد - نادي انور
 
*سيدات تحت 53 كلغ:
-المركز الأول:مارييلا بو حبيب - نادي المون لاسال
-المركز الثاني:ايلا أبي فرح - نادي سكوادرا
-المركز الثالث: كارلا دميان - نادي البزنسون
-المركز الثالث: دانا العنداري - نادي الغولدن بادي
 
*سيدات تحت 57 كلغ:
-المركز الأول:ليتيسيا عون - نادي المون لاسال
-المركز الثاني: ريانا منصور - نادي أنور 
-المركز الثالث: دانييل جبران – نادي أنور
-المركز الثالث: بيرلا دميان-نادي البزنسون
 
*سيدات تحت 62 كلغ:
-المركز الأول:كارلا بستاني-نادي سكوادرا
-المركز الثاني:ديمي أبي هيلا - نادي النسر الأسود
-المركز الثالث:آنجي عواد - نادي المون لاسال
-المركز الثالث:نيكول الأخرس-نادي الناووس.
 
*سيدات تحت 67 كلغ
-المركز الأول: ساشا بطحا - نادي بودا.
-المركز الثاني: كارن عنداري - نادي السيدة.
-المركز الثالث: ريتا ماريا الريس- نادي أنور.
-المركز الثالث:ايليان الحاج-نادي المون لاسال.
 
*سيدات تحت 73 كلغ:
-المركز الأول: ورد سلمان - نادي المون لاسال.
-المركز الثاني: جيانا مارينا سكر - نادي اللويزة.
-المركز الثالث: سيرينا نجم مزهر- نادي أنور.
 
*سيدات فوق 73 كلغ:
 -المركز الأول: سيلين أسكارجيان-نادي المطيلب كونتري كلوب.
-المركز الثاني: ريا عازار- نادي المون لاسال
 
 
 
 
 
 
 
 
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