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مان يونايتد يكتفي بالتعادل مع ليدز بهدف سانشو

9
FEBRUARY
2023
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منح أول أهداف البديل جيدون سانشو منذ سبتمبر الماضي تعادلا مثيرا لفريقه مانشستر يونايتد 2-2 مع ضيفه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، حيث حول صاحب الأرض تأخره بهدفين ليقتنص نقطة ثمينة.
وفاجأ ليدز جماهير أولد ترافورد بهدف مبكر بعد 55 ثانية عندما سدد ويلفريد نيونتو في المرمى من عند حافة منطقة الجزاء.
 
وأهدر أصحاب الأرض عدة فرص للتعادل في الشوط الأول، قبل أن يبدو أن ليدز قد اقترب من الفوز في بداية الشوط الثاني عندما وضع المدافع رافائيل فاران الكرة بالخطأ في مرماه لمضاعفة تقدم الضيوف.
 
ومع ذلك، أرسل المتألق ماركوس راشفورد ضربة رأس في شباك الضيوف في الدقيقة 62، وبعدها بثماني دقائق منح البديل سانشو فريقه نقطة التعادل عندما وضع الكرة في مرمى الحارس إيلان مسلييه.
 
وشعرت جماهير أولد ترافورد بإمكانية اكتمال انتفاضة مثيرة أخرى بفوز متأخر، لكن الفريق نفد قوته وفشل في الفوز على أرضه لأول مرة في 14 مباراة في كافة المسابقات.
 
وظل مانشستر يونايتد في المركز الثالث متقدما بفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع لكنه خاض مباراة أكثر.
 
وتقدم ليدز، الذي خاض المباراة بدون مدرب دائم، مركزا واحدا إلى المركز 16 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
 
حجز فولهام مقعده في نهائي خالص لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين فريقين بالدوري الممتاز أمام ليدز يونايتد بعد فوزه على مضيفه سندرلاند 3-2 في مباراة الإعادة بالدور الرابع اليوم الأربعاء.
 
وبعد انتهاء المواجهة الأولى 1-1، تقدم فولهام في وقت مبكر عبر تسديدة هاري ويلسون من داخل منطقة الجزاء.
 
وبدا فريق المدرب ماركو سيلفا، الذي تألق في موسمه الأول بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكأنه تأهل للدور التالي بعد أن أضاف البديل أندرياس بيريرا الهدف الثاني قبل مرور ساعة من البداية.
 
وأعاد جاك كلارك أصحاب الأرض للمباراة قبل 13 دقيقة من النهاية ليمنح جماهير سندرلاند الأمل، قبل أن يستعيد ليفين كورزاوا فارق الهدفين لفولهام في الدقيقة 82.
 
وتسبب هدف البديل الشاب جويسون بينيت في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية متوترة لفولهام، لكنه صمد ليضمن فوزه الأول في 5 مباريات في كافة المسابقات.
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