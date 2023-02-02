فورمولا 1: ميك شوماخر يتعاقد مع ماكلارين كسائق احتياطي بعد مرسيدس

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تعاقد الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا 1 بطل العالم سبع مرات مايكل، مع ماكلارين كسائق احتياطي للموسم الحالي، علماً أنه يشغل المنصب ذاته مع مرسيدس، حسب ما أفادت الحظيرة البريطانية الأربعاء.

وغرّد ماكلارين عبر تويتر قائلاً "بإمكان ماكلارين أن يستدعي ميك شوماخر كسائق احتياطي خلال موسم 2023 للفورمولا 1 كجزء من اتفاقنا مع مرسيدس".

وكان فريق هاس استغنى نهاية العام الماضي عن خدمات ميك، ابن الـ 23 عاماً، بعد عامين فقط من بداياته في الفئة الأولى مع الحظيرة الأميركية.

كما غادر ميك أكاديمية فيراري التي تأسس في أروقتها وحيث شغل أيضاً دور السائق الاحتياطي العام الماضي، علماً أن والده دافع عن ألوان سكوديريا فيراري وتوج معها بلقب السائقين 5 مرات، من أصل ألقابه السبعة، إضافة إلى 6 ألقاب للصانعين.

انضم ميك إلى مرسيدس، حيث أنهى شوماخر الأب مسيرته، كسائق احتياطي، علماً أن الحظيرة الألمانية تزوّد نظيرتها البريطانية بالمحركات.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا 1 في 5 آذار/مارس المقبل على حلبة صخير في البحرين.