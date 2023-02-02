living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فورمولا 1: ميك شوماخر يتعاقد مع ماكلارين كسائق احتياطي بعد مرسيدس

2
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعاقد الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا 1 بطل العالم سبع مرات مايكل، مع ماكلارين كسائق احتياطي للموسم الحالي، علماً أنه يشغل المنصب ذاته مع مرسيدس، حسب ما أفادت الحظيرة البريطانية الأربعاء.

وغرّد ماكلارين عبر تويتر قائلاً "بإمكان ماكلارين أن يستدعي ميك شوماخر كسائق احتياطي خلال موسم 2023 للفورمولا 1 كجزء من اتفاقنا مع مرسيدس".

وكان فريق هاس استغنى نهاية العام الماضي عن خدمات ميك، ابن الـ 23 عاماً، بعد عامين فقط من بداياته في الفئة الأولى مع الحظيرة الأميركية.

كما غادر ميك أكاديمية فيراري التي تأسس في أروقتها وحيث شغل أيضاً دور السائق الاحتياطي العام الماضي، علماً أن والده دافع عن ألوان سكوديريا فيراري وتوج معها بلقب السائقين 5 مرات، من أصل ألقابه السبعة، إضافة إلى 6 ألقاب للصانعين.

انضم ميك إلى مرسيدس، حيث أنهى شوماخر الأب مسيرته، كسائق احتياطي، علماً أن الحظيرة الألمانية تزوّد نظيرتها البريطانية بالمحركات.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا 1 في 5 آذار/مارس المقبل على حلبة صخير في البحرين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout