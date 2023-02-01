نجم "أسود الأطلس" بوفال رسميا إلى الدوري القطري

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أعلن ناديا أنجيه الفرنسي والريان القطري مساء الثلاثاء على حسابيهما في مواقع التواصل الاجتماعي عن انتقال نجم هجوم الأول الدولي المغربي سفيان بوفال، أحد لاعبي منتخب "أسود الأطلس" في مشواره الرائع خلال مونديال قطر 2022 في كرة القدم، إلى صفوف الثاني.

وكان أنجيه أعلن في رسالة قصيرة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "التوصل الى اتفاق مبدئي مع الريان وسُمح للاعب بالانتقال الثلاثاء إلى قطر من أجل الخضوع لفحص طبي".

ويأتي انتقال بوفال بعد يومين من صفقة انتقال مواطنه لاعب الوسط الدولي عز الدين أوناحي من أنجيه أيضا إلى مرسيليا.

وتألق اللاعبان خلال المشوار الرائع للمغرب في مونديال قطر، عندما اصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة العالمية.

ومنذ عودتهما من قطر، شارك اللاعبان بشكل متقطع مع ناديهما أنجيه.

وكان بوفال (29 عاما و39 مباراة دولية) متعاقدا مع أنجيه حتى 2024، لكنه أزال ارتباطه بالنادي في جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قيامه بزيارة سكان الحي الذي ترعرع فيه في أنجيه مطلع يناير.

ووصل بوفال، المولود في فرنسا، إلى أنجيه بعمر العاشرة واحترف في صفوفه بعدها بتسع سنوات.

وبرز اللاعب المغربي مع ليل (2015-2016)، قبل أن يخوض تجربة مع ساوثمبتون الإنجليزي أُعير فيها إلى سلتا فيغو الإسباني، قبل أن يعود إلى أنجيه في 2020.

وفيما يعاني أنجيه في المركز الأخير من الدوري الفرنسي، مع فوزين فقط في 20 مباراة، لا يبدو الريان بحال أفضل إذ يحتل المركز العاشر من أصل 12 ناديا في الدوري القطري.