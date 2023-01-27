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الفيفا: الانفاق القياسي لأندية إنجلترا ينعش ميركاتو 2022

27
JANUARY
2023
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كشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن الإنفاق القياسي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" لعب دورا أساسيا في انتعاش سوق الانتقالات الدولية في عام 2022.
 
وأوضح تقرير الفيفا، الذي نشر أمس الخميس، أن إجمالي إنفاق أندية البريميرليغ في ميركاتو 2022 بلغ قرابة 6.5 مليار دولار.
 
ويمثل هذا الرقم زيادة عن العامين الماضيين مع تعافي كرة القدم من تأثير جائحة كوفيد-19، لكنه لا يزال أقل من مستويات عام 2019، عندما وصل الإنفاق إلى 7.35 مليار دولار، وهو العام الذي سبق تفشي فيروس كورونا، وفق تقرير الفيفا عن الانتقالات الدولية.
 
ولا يأخذ تقرير الفيفا في الحسبان سوى الانتقالات الدولية التي سجلت أكثر من 20 ألف انتقال، لكن أقل من 3 آلاف منها تضمن بدلا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 
وذكر التقرير أن إنفاق الأندية الإنجليزية "وصل الى مستوى قياسي بلغ 2.2 مليار دولار تقريبا"، بعدما شهد البريميرليغ 6 من أكبر 10 صفقات دولية خلال هذه الفترة.
 
ومن بين تلك الصفقات، تعاقد ليفربول مع الأوروغوياني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي مقابل 75 مليون يورو، أو ما يعادل 82 مليون دولار)، بالإضافة الى 25 مليون يورو كمكافآت محتملة، ومع الكولومبي لويس دياز من بورتو البرتغالي.
 
كما برزت صفقتا تعاقد مانشستر يونايتد مع البرازيليين كازيميرو وأنتوني من ريال مدريد الإسباني وأياكس الهولندي توالياً.
 
 وكان هناك أيضاً انتقال الهداف النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني الى مانشستر سيتي، وتوقيع نيوكاسل يونايتد مع السويدي ألكسندر ايزاك من ريال سوسييداد الإسباني.
 
وأفاد تقرير فاليفا أن عمليات الانتقالات العابرة للحدود وصلت الى ما مجموعه 71002 صفقة، جرى منها 21764 على صعيد المحترفين، من الرجال والسيدات، مقابل 49238 في فئة الهواة.
 
وتابع البيان أن عام 2022 شهد ما لا يقل عن 20209 من الانتقالات الدولية في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بحصيلة 2021، بل وقد تجاوز العام المنصرم المستويات المسجلة في تقرير 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد-19.
 
وتابع "وبينما شهدت انتقالات 2021 انخراط 4538 نادياً، سجَّلت صفقات 2022 رقماً قياسياً جديداً، حيث شملت الانتقالات الدولية 4770 نادياً من 182 اتحاداً مختلفاً.. وبلغ إجمالي اللاعبين المنتقلين بين الأندية 17291 لاعباً يمثلون 183 جنسية مختلفة، علماً أن 2843 من العمليات المسجلة العام المنصرم اقتضت دفع رسوم الانتقال"، وفقا لفرانس برس.
 
وقال رئيس الشؤون القانونية والامتثال في الفيفا إميليو غارسيا سيلفيرو "شهد عام 2022 تغيير ذلك الاتجاه السلبي الذي ظل مسجلاً على مدى سنتين في إنفاق الأندية على انتقالات اللاعبين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام المنصرم 6.5 مليارات دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 33.5% مقارنة بحصيلة عام 2021، لكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل في 2019".
 
وأبرز تقرير الفيفا أن أكبر 10 صفقات من حيث القيمة المالية شملت لوحدها ما نسبته 12.5% من المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على مستوى رسوم الانتقالات في 2022.
 
وأشار الى أن الأندية الفرنسية حصلت على النصيب الأكبر من عائدات الانتقالات، مقارنة بأندية الاتحادات الأخرى، حيث بلغت مداخيلها من صفقات 2022 ما مجموعه 740.3 مليون دولار أميركي.
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