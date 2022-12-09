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قبل مواجهة هولندا.. مدرب المنتخب الأرجنتيني يهاجم الإعلام

9
DECEMBER
2022
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هاجم ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، وسائل الإعلام واتهمها بمحاولة مساعدة هولندا من خلال التسريبات التي تخص إصابات لاعبي التانغو قبل مواجهة ربع نهائي مونديال "قطر 2022".

وأشارت التقارير في الفترة الماضية إلى إمكانية غياب رودريغو دي بول وأنخيل دي ماريا عن المشاركة أمام هولندا بسبب الإصابة، وهو ما أغضب المدرب سكالوني.

ولم يتجاوب سكالوني مع الأسئلة بشكل جيد وهاجم وسائل الإعلام خلال مؤتمره الصحفي قائلا: "كانت جلستنا التدريبية خلف الأبواب المغلقة، فلماذا تسألني عن دي بول؟ هل تحاول مساعدة هولندا؟ ليس من الجيد لنا أن تتسرب المعلومات إلى وسائل الإعلام، كل هذا غريب جدًا".

وواصل: "هناك جلسة تدريبية أخرى وسنرى ما إذا كان رودريغو ودي ماريا قادرين على اللعب أم لا، ومن المحتمل أن يعتمد النظام أيضا على كيفية أداء الأجنحة بدنيا، فالشيء المهم هو أن كل من يشارك يلعب 100%".

ويستضيف استاد "لوسيل" مواجهة الأرجنتين وهولندا ضمن  لقاءات دور ربع النهائي من كأس العالم 2022، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

روسيا اليوم
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