مقررات اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون الكرة الطائرة

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عقدت اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون الكرة الطائرة جلستها الخامسة في المكتب الخاص لرئيس اللجنة ميشال ابي رميا وبرئاسته وبحضور جميع اعضاء اللجنة المقرّر وليد القاصوف وأمين الصندوق المهندس علي خليفة والعضوين أسعد النخل والمهندس علي ابو علي .في بداية الجلسة، رحّب ابي رميا بالحاضرين ثم تلا القاصوف محضر الجلسة السابقة وتمّ التصديق عليه بالاجماع.ثم انتقل الحاضرون الى دراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وقرروا ما يلي:

1-تهنئة منتخب لبنان للسيدات لاحرازه لقب بطولة غرب آسيا في نسختها الأولى ومن دون خسارة اي مباراة(7 انتصارات من 7 مباريات) واعتبار احراز هذا اللقب انجاز للكرة الطائرة للبنان على الصعيدين المحلي و الخارجي وتهنئة اعضاء البعثة فرداً فرداً وتوجيه الشكر للذين حضروا حفل استقبال البعثة في صالون الشرف التابع لمطار رفيق الحريري الدولي وكل من هنأ باحراز اللقب الاقليمي الكبير.

2- الموافقة على مشاركة بطلتي لبنان في الكرة الطائرة الشاطئية لفئة السيدات ميرفت حمزة وميرنا شيخو وبقيادة المدرب الوطني ايلي النار في بطولة الامارات العربية المفتوحة التي ستقام في دبي بين 9 و11 كانون الأول المقبل.

3-أخذ العلم بالقرار الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بتعديل موعد انتخابات لجنة ادارية جديدة للاتحاد ليتماشى مع المهل والنظام الداخلي للاتحاد لتنعقد الجلسة الاولى عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاحد 8 كانون الثاني 2023 في مجمّع ميشال المر بنصاب الثلثين .وفي حال عدم اكتمال النصاب، تؤجل الجلسة الى الاحد 15 كانون الثاني 2023 في نفس الزمان والمكان دون الحاجة الى توجيه دعوة ويحدد نصاب الجلسة الثانية بأغلبية اكثر من النصف .وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الثانية تؤجل الجلسة الى جلسة ثالثة تعقد في نفس الزمان والمكان من صباح الاحد 22 كانون الثاني 2023 دون الحاجة الى توجيه دعوة ويحدد نصابها بأغلبية اكثر من النصف .وفي حال عدم اكتمال النصاب تُعتبر الدعوة برمتها ملغاة وتتم الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية من جديد .

وتقرر التعميم على الأندية كافة الامور المتعلقة بالانتخابات من العملية الانتخابية الى مهلة التراشيح وتقديم طلبات الترشيح الى وزارة الشباب والرياضة مع دعوة الأندية المنتهية ولاية لجانها الادارية الى تجديد لجانها الادارية لكي تستطيع ممارسة حقها في الاقتراع كذلك دعوة الاندية الى تسديد اشتراكاتها المتأخرة حتى تاريخ انعقاد الجلسة الاولى.

4-فتح باب انتقالات اللاعبين من الساعة الثانية عشرة من ظهر الاثنين 12 كانون الاول 2022 حتى الساعة السادسة من مساء الخميس 22 كانون الاول 2022 ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس في مجمّع ميشال المر بالبوشرية.

5-معاودة تدريبات منتخب لبنان للناشئين وتشكيل منتخب الرجال على الا يتجاوز سن اللاعب 35 سنة ووضع برنامج لاطلاق تدريبات منتخب السيدات استعداداً لبطولة العرب التي ستقام في الكويت بشباط 2023.