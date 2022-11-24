أكبر فوز في مونديال قطر.. إسبانيا تمزق شباك كوستاريكا

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أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المهاجم الإسباني داني أولمو هدف التقدم لكتيبة "فوريا لا روخا" مبكرا في الدقيقة الحادية عشرة من انطلاق صفارة البداية.

وضاعف ماركو أسينسيو النتيجة "للماتادور" الإسباني، بحلول الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول

وعزز المهاجم فيران توريس النتيجة عند الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

وعاد فيران توريس في الدقيقة 54 ووقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده.

وأحرز بابلو مارتن باييز المعروف بـ"غافي" الهدف الخامس بحلول الدقيقة 75 بتسديدة رائعة "عالطاير" في الزاوية اليسرى من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وواصل منتخب إسبانيا دك شباك منافسه بالأهداف بتسجيله السادس في الدقيقة 90 عبر لاعبه كارلوس سولر.

ومن ثم اختتم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا سباعية "الماتادور" مع انتهاء الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة.

وتصدر المنتخب الإسباني بعد هذا الانتصار الكبير، قائمة المجموعة الخامسة (E)، متفوقا بفارق الهداف على نظيره الياباني، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على المنتخب الألماني (2-1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

وحقق منتخب إسبانيا أكبر فوز في النسخة الحالية لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، متفوقا على المنتخب الإنجليزي، الذي سجل 6 أهداف في شباك نظيره الإيراني (6-2) يوم الاثنين الماضي، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة، ضمن المجموعة الثانية.

أما أكبر انتصار في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، فقد كان في مونديال إسبانيا 1982، وحققه المنتخب الهنغاري على نظيره السلفادوري (10-1) يوم 15 يونيو 1982، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" بمدينة "إلتش - Elche" الإسبانية