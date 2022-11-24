living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكبر فوز في مونديال قطر.. إسبانيا تمزق شباك كوستاريكا

24
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المهاجم الإسباني داني أولمو هدف التقدم لكتيبة "فوريا لا روخا" مبكرا في الدقيقة الحادية عشرة من انطلاق صفارة البداية.

وضاعف ماركو أسينسيو النتيجة "للماتادور" الإسباني، بحلول الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول

وعزز المهاجم فيران توريس النتيجة عند الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

وعاد فيران توريس في الدقيقة 54 ووقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده.

وأحرز بابلو مارتن باييز المعروف بـ"غافي" الهدف الخامس بحلول الدقيقة 75 بتسديدة رائعة "عالطاير" في الزاوية اليسرى من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وواصل منتخب إسبانيا دك شباك منافسه بالأهداف بتسجيله السادس في الدقيقة 90 عبر لاعبه كارلوس سولر.

ومن ثم اختتم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا سباعية "الماتادور" مع انتهاء الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة.

وتصدر المنتخب الإسباني بعد هذا الانتصار الكبير، قائمة المجموعة الخامسة (E)، متفوقا بفارق الهداف على نظيره الياباني، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على المنتخب الألماني (2-1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

وحقق منتخب إسبانيا أكبر فوز في النسخة الحالية لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، متفوقا على المنتخب الإنجليزي، الذي سجل 6 أهداف في شباك نظيره الإيراني (6-2) يوم الاثنين الماضي، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة، ضمن المجموعة الثانية.

أما أكبر انتصار في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، فقد كان في مونديال إسبانيا 1982، وحققه المنتخب الهنغاري على نظيره السلفادوري (10-1) يوم 15 يونيو 1982، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" بمدينة "إلتش - Elche" الإسبانية

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout