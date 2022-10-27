living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعترفوا بمعاناتهم.. 5 نجوم لكرة القدم حاربوا وزنهم الزائد

27
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف النجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو، مؤخرا، أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، قد تجاهله في بعض المباريات نظرا لارتفاع وزنه، مشيرا إلى أن هذه المسألة تؤثر كثيرا على لاعبي الكرة.
 
وسلط تقرير رياضي لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية الضوء على 5 لاعبي كرة، اعترفوا بمعاناتهم من الوزن الزائد:
 
إيدين هازارد
 
اعترف النجم البلجيكي بأنه يكسب بعض الوزن الزائد عندما يأخذ إجازة ويغيب عن ملاعب الكرة، حيث قال في مقابلة صحفية: "لن أخفي ذلك، لكنني عندما أكون في إجازة، فأنا في إجازة".
 
ولم يتواجد هازارد على أرض الملعب في 3 مباريات وذلك بعد 57 دقيقة شارك بها ضد شاختار في وارسو بدوري أبطال أوروبا، ثم ربع ساعة الثلاثاء في ألمانيا، بينما لم يظهر في الدوري لمدة شهر ونصف منذ مباراة 11 سبتمبر ضد مايوركا.
 
لوك شاو
 
لطالما كان لاعب مانشستر يونايتد لوك شاو محط انتقاد مشجعي "الشياطين الحمر" لتحركه البطيء داخل الملعب بسبب وزنه.
 
وأبعد شاو عن التشكيلة الأساسية لليونايتد لفترة بعد البداية السيئة للموسم.
 
ويليان
 
ظهر ويليان بعد التوقيع مع أرسنال من تشلسي في صفقة انتقال مجانية، وهو يبدو مكتنزا قليلا، لكنه بدا في حالة جيدة من حيث الأداء منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي.
 
 
غونزالو هيغواين
 
تمت مشاركة صورة لهيغواين على نطاق واسع في أول ظهور له مع يوفنتوس خلال مباراة ودية ضد وست هام بعد أيام فقط من انتقاله من نابولي مقابل 90 مليون يورو، ولا يبدو بكامل لياقته البدنية، حيث ظهر بوزن زائد واضح.
 
كاسبر شمايكل
 
وفق "ديلي ستار" فإن شمايكل كان قلقا بشأن نسبة الدهون في جسده بعد انضمامه لنيس في الدوري الفرنسي قادما من ليستر.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout