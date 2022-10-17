منتخب لبنان يفوز على الكتيبة الفرنسية 19 صفر في بطولة الركبي في صور

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استضاف الملعب البلدي في صور للمرة الأولى مباراة في كرة الركبي، جمعت منتخب لبنان للركبي وفريق الكتيبة الفرنسية العاملة في الـ"يونيفيل" بأجواء من الاثارة والندية والحماسة، قادها الحكم الويلزي كريستوفر سنايس بمساعدة طاقم حكام، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون قبياتي، قائد الكتيبة الفرنسية الكولونيل Colonel Henri Leinekugel Le Cocq، رئيس بلدية صور حسن دبوق ، نائب رئيس الاتحاد اللبناني للركبي غسان حجار، ممثل رئيس اللجنة الاولمبية المهندس محمود حطاب والمدرب الوطني للركبي عبد الله جمال، الى ضباط وعناصر من الجيش اللبناني ومن الـ"يونيفيل".

واطلق العميد الركن قبياتي والكولونيل le cocq كرة اعلان انطلاق المباراة التي لم تخلو من الخشونة والحماسة في الملعب وعلى المدرجات، وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب اللبناني 5 مقابل صفر. وفي الشوط الثاني تابع المنتخب اللبناني تقدمه فسيطر على المباراة رغم الخشونة الزائدة من قبل الفريق الفرنسي لتنتهي المباراة بفوز لبنان 19 مقابل صفر للفرنسيين.

حجار

وخلال المباراة، اشار حجار الى ان المنتخب اللبناني "يضم لاعبين من كل الاندية اللبنانية"، وقال: "نلعب اليوم ضد الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل وهي فرصة للاعبين لكسب الخبرات من لاعبين فرنسيين محترفين، بعد التوقف لمدة طويلة بسبب جائحة كورونا، واليوم بدأنا بأول مباراة وفرصة لانطلاقة من جديد".

فرج الله

وقال كابتن المنتخب روبير فرج الله: "المباراة قوية بين الفريقين، ونحن شباب من كل المناطق اللبنانية نلعب لاجل لبنان ونقدم مستوى جيد وجميعنا لاعب واحد تحت المنتخب اللبناني بعيدين عن السياسة والطائفية".

جمال

وقال مدرب المنتخب عبد الله جمال: "ان المباراة تضم لاعبين من لبنان وخارجه استدعيناهم للمشاركة ولاختيار افضل لاعبين لضمهم الى المنتخب، من اجل مشاركتهم في بطولة غرب اسيا، واليوم ونحن لعبنا ثلاثة مباريات واليوم الرابعة ضد الكتيبة الفرنسية، وربحنا سابقا 3 - 2 ضد سوريا وواحدة ضد الفرنسيين واليوم انشاء الله نربح الرابعة"، واكد "اهمية تشجيع اللعبة في لبنان".

لو كوك

وقال le cocq: "يسعدنا كيونيفيل فرنسيين المشاركة في هذا النشاط الرياضي، وهذا فخر لنا ويقوي الروابط بين اليونيفيل والشعب اللبناني الذي نلتقي به يوميا من خلال قيامنا بمهمتنا في جنوب لبنان ونتقاسم العادات الجميلة من تعاون وصداقة ومشاركة وهذا اليوم ترجم على ارض الملعب".

حطاب

وقال حطاب: "انها لعبة جديدة في لبنان نعم علو تشجيعها وتطويرها مثل الالعاب الاخرى ونحن سنعمل على تقديم المساعدة للاعبين الركبي لانه موضوع كثيرا مهم ولانها لعبة جديدة نحاول متابعتها وتقديم اللازم لانجاحها في لبنان.

كابتن الفريق الفرنسي

وقال كابتن الفريق الفرنسي: "يسعدنا ان نلعب مع المنتخب اللبناني وهذا شيء جيد لانه يعزز العلاقات والصداقة بيننا، والمباراة لها طابع حماسة والفريق اللبناني قوي نتمنى ان تتكرر هذه المباراة في المستقبل".

دبوق

واعتبر دبوق ان "هذه النشاطات تعزز العلاقات بين جنود اليونيفيل والمجتمع المحلي"، شاكرا اليونيفيل على جهودها "في دعم السكان المحليين وما يقدمونه من مساعدات للمجتمع المدني".

وفي نهاية المباراة قدم العميد الركن قبياتي والكولونيل le cocq وحجار ودبوق الكأس لكابتن المنتخب اللبناني الفائز الذي بدوره قدمه للكتيبة الفرنسبة عربون تقدير واحترام. واخذت الصور التذكارية.