المفاوضات تبدأ بين برشلونة وميسي.. هذه خطة "العودة الكبرى"

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بدأ نادي برشلونة الإسباني التفاوض مع أسطورته السابقة ليونيل ميسي، من أجل "خطة العودة" للنادي، لإنهاء مسيرته الكروية هناك.



ووفقا لإذاعة "كاتالونيا راديو"، بدأت إدارة برشلونة بالتفاوض مع ميسي، من أجل رسم خطة كاملة لعودته إلى برشلونة، في صيف 2023، بعد عام من الآن.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة العام الماضي 2021، بسبب عدم قدرة ناديه الأم على تحمل تكاليف راتبه المرتفع، مما دفعه للانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ولكن الآن، يبدو برشلونة في وضع أفضل ماديا، وعلى استعداد لإعادة النجم الأرجنتيني إلى الكامب نو، بعد قضائه موسمين في باريس.

ووفقا للإذاعة الكتالونية، فأن المفاوضات بدأت بالفعل بين رئيس برشلونة خوان لابورتا، ووالد ميسي ووكيل أعماله، خورخي ميسي.

وسينتهي عقد ميسي مع باريس سان جرمان في يونيو 2023، مما سيتيح له الانتقال بشكل مجاني إلى برشلونة.

وتوقعت المصادر الإسبانية أن يوقع معه برشلونة مرة ثانية، بشرط موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 40 بالمئة.

وسيكون عمر ميسي الصيف المقبل 36 عاما، وقد يوقع مع برشلونة عقدا لمدة عامين، قبل أن يعلن اعتزاله بسن 38، مختتما مسيرته مع النادي الكتالوني.