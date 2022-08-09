living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المفاوضات تبدأ بين برشلونة وميسي.. هذه خطة "العودة الكبرى"

9
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأ نادي برشلونة الإسباني التفاوض مع أسطورته السابقة ليونيل ميسي، من أجل "خطة العودة" للنادي، لإنهاء مسيرته الكروية هناك.


ووفقا لإذاعة "كاتالونيا راديو"، بدأت إدارة برشلونة بالتفاوض مع ميسي، من أجل رسم خطة كاملة لعودته إلى برشلونة، في صيف 2023، بعد عام من الآن.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة العام الماضي 2021، بسبب عدم قدرة ناديه الأم على تحمل تكاليف راتبه المرتفع، مما دفعه للانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ولكن الآن، يبدو برشلونة في وضع أفضل ماديا، وعلى استعداد لإعادة النجم الأرجنتيني إلى الكامب نو، بعد قضائه موسمين في باريس.

ووفقا للإذاعة الكتالونية، فأن المفاوضات بدأت بالفعل بين رئيس برشلونة خوان لابورتا، ووالد ميسي ووكيل أعماله، خورخي ميسي.

وسينتهي عقد ميسي مع باريس سان جرمان في يونيو 2023، مما سيتيح له الانتقال بشكل مجاني إلى برشلونة.

وتوقعت المصادر الإسبانية أن يوقع معه برشلونة مرة ثانية، بشرط موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 40 بالمئة.

وسيكون عمر ميسي الصيف المقبل 36 عاما، وقد يوقع مع برشلونة عقدا لمدة عامين، قبل أن يعلن اعتزاله بسن 38، مختتما مسيرته مع النادي الكتالوني.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout