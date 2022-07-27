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اتهامات وفساد... نيمار إلى المحكمة!

27
JULY
2022
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سيخضع النجم البرازيلي نيمار للمحاكمة في تشرين الأول المقبل، بسبب مخالفات مفترضة في عملية انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عام 2013، حسب ما ذكر مصدر قضائي الاربعاء.

وسيحاكم نيمار والرئيسان السابقان لبرشلونة ساندرو روسل وجوزيب ماريا بارتوميو بتهم "فساد" في صفقة التعاقد مع المهاجم الحالي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، من ناديه السابق سانتوس البرازيلي عام 2013.

وستجرى المحاكمة في الفترة الممتدة من 17 إلى 31 تشرين الأول، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وفُتحت القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة "دي آي إس" البرازيلية، التي كانت تملك جزءا من حقوق اللاعب، بعدما اعتبرت نفسها متضررة من عملية الانتقال إلى النادي الكتالوني.

وبدأ التحقيق في القضية في كانون الثاني 2014 بعدما تبيّن وجود تناقض في بعض المستندات التي طلبتها السلطات.

وأقرّ برشلونة بداية بدفع 57.1 مليون يورو (40 مليونا لعائلة اللاعب و17.1 لناديه السابق سانتوس)، مقابل الحصول على خدماته، لكن بحسابات القضاء الإسباني، وصلت قيمة الصفقة إلى 83 مليونا على الأقل.

واعتبرت مجموعة "دي آي إس" التي حصلت على 6 ملايين من المبلغ الذي دفع للنادي البرازيلي، أن برشلونة ونيمار اتفقا على إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الصفقة.

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