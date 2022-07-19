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بالفيديو..خطأ يقود الشرطة الإيطالية لإيقاف لاعب ميلان بالقوة

19
JULY
2022
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في واقعة مخيفة، أوقفت الشرطة الإيطالية لاعب إيه سي ميلان، المعار من تشلسي، تيموي باكايوكو، تحت تهديد السلاح، وذلك عن طريق الخطأ بعد أن اعتقدت أنه شخص آخر.
 
وأظهر مقطع فيديو، أعاد الصحفي في "سبورت إيطاليا"، تانكريدي بالميري، تغريده على موقع تويتر، رجل شرطة وهو يثبت تيموي باكايوكو على سيارة الشرطة، ويقوم بتفتيشه، فيما توجه شرطية سلاحا صوب من كانوا في سيارة اللاعب.
 
واقترب رجل شرطة آخر من زميله الذي كان يفتش اللاعب، ليخبره أن المشتبه به ليس الشخص المطلوب، بل لاعب في إيه سي ميلان.
 
وبدا الذهول واضحا على وجه الشرطي الذي كان يقوم بعملية التفتيش، قائلا: "من!"، قبل أن يدرك خطأه ويتوقف عن التفتيش ويربت على ظهر باكايوكو.
 
وعلق بالميري على الواقعة على تويتر، قائلا: "لقطات مروعة لباكايوكو في وسط مدينة ميلانو، تحت تهديد السلاح من قبل الشرطة، بعد أن اعتقدت أنه شخص آخر".
 
وأضاف: "شاهدوا عندما يذهب أحد الشرطيين ليخبر زميله الذي يفتشه (اللاعب)، أنه ليس المشتبه به بل لاعب ميلان، والشرطي يقول (من؟!)".
 
وكان باكايوكو البالغ من العمر 27 عاما، قد انضم لتشلسي في صفقة كبيرة عام 2017، ووصل إلى ستامفورد بريدج من موناكو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
 
وعلى الرغم من قضائه 5 سنوات في النادي، فإن هذه الخطوة لم تنجح، ففي موسمه الأول، شارك في 43 مباراة بجميع المسابقات، لكنه لم يلعب مع تشلسي منذ موسم 2017-2018.
 
ومنذ ذلك الحين، قضى فترات إعارة في ميلانو وموناكو ونابولي ثم مرة أخرى في ميلانو، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.
 
والأحد، ذكرت مجلة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن باكايوكو سيغادر أخيرا بعد الاتفاق على صفقة مع مرسيليا، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.
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