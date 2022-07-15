living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تشلسي خارج سباق ضم رونالدو.. والسبب سترلينغ

15
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت تقارير صحفية بريطانية، يوم الجمعة، أن نادي تشلسي الإنجليزي استبعد نهائيا فكرة ضم نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
ووفق تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن تشلسي تخلى عن فكرة ضم رونالدو للفريق بسبب الصفقة التي أجراها يوم الأربعاء، وحصل بموجبها على خدمات رحيم سترلينغ.
 
وأضافت الصحيفة بأنه وفقا لمصادر من تشلسي فإن المدرب توماس توخيل كان يبحث عن لاعب يعزز خط هجوم الفريق، وقد اختار سترلينغ.
 
وأشارت "ذا تايمز" إلى أن توخيل لم يكن داعما لضم رونالدو، وكان يعتقد بأنه لا يلائم خططه الهجومية في الملعب، وفقما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
 
وأعلن تشلسي، يوم الأربعاء، عن تعاقده مع سترلينغ، ليصبح أول صفقة يبرمها النادي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم أميركي يقوده الأميركي تود بوهلي.
 
وقال "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت: "انضم نجم إنجلترا رحيم سترلينغ إلى تشلسي قادما من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".
 
وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 56 مليون دولار)، فيما تحدثت "بي بي سي" عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout