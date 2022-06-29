أميركا تطالب روسيا بإطلاق سراح لاعبة السلة بريتني جرينر

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أبلغ جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي الصحفيين أن الولايات المتحدة تحاول بجدية حل أزمة بريتني جرينر لاعبة كرة السلة الأميركية بعد احتجازها في روسيا.

ويأتي تعليق سوليفان لتأكيد محاولات واشنطن إقناع السلطات الروسية بإخلاء سبيل جرينر.

وقبل حوالي ثمانية أيام، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن جرينر ستواجه محاكمة جنائية.

ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف قوله "لماذا نطلق عليها رهينة؟ لقد خالفت القانون الروسي، والآن تواجه محاكمة جنائية. لا يتعلق الأمر باحتجازها كرهينة".

وكانت روسيا قد أعلنت احتجاز جرينر في فبراير الماضي لحيازتها خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن محكمة روسية حددت هذا الأسبوع جلسة لمحاكمة جرينر يوم الجمعة. وتواجه عقوبة السجن لعشر سنوات.

وفازت جرينر بالذهبية الأولمبية مع المنتخب الأميركي في ريو 2016 وطوكيو 2020 وهي من أبرز لاعبات كرة السلة وفازت بدوري المحترفات وخاضت مباراة كل النجمات سبع مرات.

ويأتي اعتقال جرينر في مطار شريميتيفو بالعاصمة الروسية وسط تدهور للعلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو عقب الحرب في أوكرانيا وهو ما تعتبره موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وقالت ليندسي كاجاوا كولاس وكيلة جرينر "تتمسك حكومة الولايات المتحدة بأن جرينر محتجزة ظلما وتستغل كأداة سياسية".

ولعبت جرينر لفريق روسي لسنوات خلال توقف الدوري الأميركي لزيادة دخلها وفازت بالدوري الروسي سبع مرات.