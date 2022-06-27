مؤتمر صحافي لاتحاد العاب القوى الثلاثاء للاعلان رسمياً عن بطولة غرب آسيا

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دعا الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء 28 حزيران الجاري في فندق لانكستر تمار – الحدث للاعلان رسمياً عن بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) التي سينظمها برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بين 3 و6 تموز المقبل على ملعب نادي الجمهور تحت اشراف الاتحاد الدولي والآسيوي وغرب آسيا .

يلي المؤتمر الصحافي حفل كوكتيل على شرف الحاضرين.

تشارك في البطولة 11 دولة وهي المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، الكويت ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ولبنان.