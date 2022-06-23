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مونديال 2022.. الكشف عن تفاصيل التذاكر والإقامة

23
JUNE
2022
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تم الإعلان عن بيع نحو 1.2 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم، بعد فترة البيع الثانية، بحسب ما أعلن أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة حسن الذوادي، خلال منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء.
 
وقال الذوادي إن هناك طلبا "قياسيا" لتذاكر البطولة العالمية المقامة مرة كل 4 سنوات: "أعتقد انه تم شراء نحو 1.2 مليون تذكرة. هذا يعني ان الناس تشتري ومتحمسة للقدوم إلى هنا. لا شك حيال ذلك".
 
وفي المجمل، أوضح منظمو كأس العالم الأولى في منطقة الشرق الأوسط، المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، تلقي 40 مليون طلب: 17 مليونا في فترة البيع الأول و23 مليونا في الثانية.
 
وتستعد الدوحة التي يقطنها نحو 2.4 مليوني نسمة لتدفق هائل من الزوار، في ظل صعوبة الحصول على غرف فندقية.
 
وتتراوح خيارات السكن بين الفنادق من فئات 3 و4 و5 نجوم، والشقق والفيلات الفخمة والفنادق العائمة إضافة إلى ما سُمّي بـ"قرى المشجعين والكبائن" (الغرف)، فضلا عن خيارات أخرى مثل ما وصفتها اللجنة بـ"بيوت العطلات" أو الإقامة مع الأقارب والأصدقاء.
 
كما ذكر المنظمون الأسبوع الماضي اعتزامهم تثبيت ألف خيمة تقليدية في الصحراء لاستقبال الزوار. وستنصب الخيم على شاطئ سيلاين جنوب البلاد على أبواب الصحراء، بالإضافة الى مواقع أخرى سيعلن عنها لاحقا.
 
وفيما يقلق عدد الفنادق وأسعارها المرتفعة الجماهير القادمة من الخارج، أشار عمر الجابر المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا إلى ان "أكثر من 100 ألف غرفة" متاحة.
 
كما سيتم تنظيم أكثر من 160 رحلة جوية ذهابا وإيابا في اليوم الواحد من الدول المجاورة في الخليج (الكويت، والسعودية، والإمارات وعمان) للسماح لهم باستضافة المشجعين.
 
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن نهاية مارس أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.
 
وحدّد فيفا أسعارا تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.
 
وتتغنّى قطر بقرب المسافات بين الملاعب، ما يتيح سهولة التنقل للمشجعين وحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.
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