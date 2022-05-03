"السيدة العجوز" تعمق جراح فينيزيا

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أنجز فريق يوفنتوس مهمته أمام ضيفه فينيزيا متذيل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه عليه (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من "الكالتشيو".

ويعود الفضل في انتصار فريق "السيدة العجوز" لمدافعه المخضرم ليوناردو بونوتشي الذي أحرز هدفيه عند الدقيقتين (7 و76).

بينما سجل اللاعب ماتيا أرامو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وحقق يوفنتوس انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 69 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، توقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة، ويقبع في قاع ترتيب الدوري "الكالتشيو".