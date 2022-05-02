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إيفرتون يعزز حظوظه بالبقاء وتوتنهام بدوري الأبطال

2
MAY
2022
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عزز إيفرتون حظوظه بالبقاء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتوتنهام بمقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوز الأوّل الصعب على ضيفه تشلسي 1-صفر والثاني على ضيفه ليستر سيتي 3-1 الأحد، وذلك ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.
 
في المباراة الأولى، فرض المهاجم البرازيلي ريشارليسون والحارس الدولي جوردان بيكفورد نفسيهما نجمين للمباراة اذ سجل الأوّل هدف الفوز في الدقيقة 46 وأنقذ الثاني فريقه من عدة أهداف محققة.
 
وحافظ إيفرتون على آماله بالبقاء وتفادي توديع دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 68 عاماً بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر، متأخراً بفارق نقطتين عن بيرنلي وليدز يونايتد السادس عشر والسابع عشر توالياً، لكنه خاض مباراة أقل منهما.
 
وكان ريشارليسون عند حسن ظن مدربه لاعب وسط تشلسي السابق فرانك لامبارد، إذ سجل هدفه الثامن هذا الموسم كأكثر اللاعبين غزارة في صفوف الـ "توفيز" والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.
 
وتفادى إيفرتون مباراة ثالثة من دون فوز بعدما تعادل سلباً مع ليستر سيتي في 20 أبريل وخسر في "دربي ميرسيسايد" أمام ليفربول صفر-2 في المرحلة الماضية.
 
في المقابل، فشل تشلسي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً اذ كان تعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 في منتصف الاسبوع في مباراة مقدمة من المرحلة 37 بسبب انشغال البلوز في نهائي الكأس ضد ليفربول في 14 مايو على ملعب "ويمبلي".
 
على ملعب "غوديسون بارك" في ليفربول، انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين، مع نسبة استحواذ أكثر لتشلسي وفرصة خطرة لإفرتون بتسديدة من أنتوني غوردون من 25 متراً مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس السنغالي إدوار مندي (33).
 
ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني، حتى افتتح إفرتون التسجيل بعد خطأ من قائد البلوز المدافع المخضرم الإسباني سيزار اسبيليكويتا أمام منطقة الجزاء استفاد منه ديمراي غراي ليمرر لريشارليسون الذي خدع الحارس مندي (46).
 
وبدأ استعراض بيكفورد بعد تسديدة من مايسون ماونت أصابت القائم الأيمن ووصلت إلى اسبيليكويتا المتربص عند القائم الأيسر ليسدد بيمناه صدها باعجوبة الحارس الدولي (59)، وأخرى بوجهه، قبل أن يصد بقبضته تسديدة قوية من 25 متراً لروبن لوفتوس-تشيك (79) وتسديدة من داخل المنطقة من البديل المغربي حكيم زياش بعد تمريرة من الأسباني ماركوس ألونسو (90+3).
 
وفي لندن، عزز توتنهام حظوظه بمركز في دوري الابطال بفوزه المستحق على ليستر سيتي 3-1.
 
وفرض الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نفسه نجماً للقاء بتسجيله هدفين في الدقيقتين 60 و79، بعدما افتتح زميله المهاجم الدولي هاري كاين التسجيل (22).
 
وسجل هدف الشرف للخاسر النيجيري كيليشي ايهياناتشو (90+1).
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