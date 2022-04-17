living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الهاتريك.. رونالدو يحصل على 1,110,100 دولار كمكافأة

17
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد أن سجل نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو ثلاثية "هاتريك" في فوز صعب على نورويتش سيحصل النجم البرتغالي على مكافأة تصل إلى 1,110,100 دولار.
 
كذلك سيحصل رونالدو على 130 ألف دولار إضافية مقابل كل هدف يسجله منذ الآن وحتى نهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن رونالدو أطلق، وبموجب بند في عقده مع الشياطين الحمر، يتعلق بالمكافأة بعد أن وصل إلى 21 هدفا سجلها هذا الموسم.
 
ويشتمل عقد رونالدو على مكافأة قدرها 980 ألف دولار، مقابل بلوغه 20 هدفا، بالإضافة إلى 130 ألف دولار مقابل تسجيله ثلاثية.
 
وبموجب العقد، سيحصل رونالدو الآن على 130 ألف دولار عن كل هدف آخر يسجله في الفترة المتبقية من هذا الموسم.
 
وسيدفع مانشستر يونايتد أيضا جائزة هدافه هذا الموسم 1.31 مليون دولار، ويبدو أن رونالدو يكاد يكون على يقين من تحقيق هذا التكريم نظرا لأنه يتقدم 12 هدفا على أقرب منافسيه في الفريق وهو مواطنه برونو فرنانديز.
 علاوة على ذلك، سيحصل رونالدو على حوالي 3.6 مليون دولار من إجمالي المدفوعات إذا تمكن من الوصول إلى 30 هدفا هذا الموسم.
 
وعلى الرغم من أنه تلقى بعض الانتقادات في بعض الأحيان منذ عودته إلى اليونايتد العام الماضي، إلا أن رونالدو يلعب دورا رئيسيا حيث يتطلع إلى الحفاظ على آمال فريقه في احتلال المراكز الأربعة الأولى في بطولة البريميرليغ.
 
وأحرز رونالدو ثاني ثلاثية هذا الموسم بعد ثلاثيته عند الفوز على توتنهام الشهر الماضي.
 
وكان رونالدو افتتح التسجيل لليونايتد في الدقيقة السابعة بضربة رأس، وشرع في جعله 2-0 بضربة رأس أخرى، قبل أن يحقق نورويتش التعادل عندما سجل كيران دويل وتيمو بوكي، غير أن رونالدو ضمن النقاط الثلاث ليونايتد بضربة حرة.
 
وشهدت النتيجة تقدم اليونايتد للمركز الخامس بفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبر.
 
ويواجه يونايتد الآن مباراتين مهمتين خارج أرضه ضد كل من ليفربول وأرسنال.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout