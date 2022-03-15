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قبل الكلاسيكو.. الريال "يحلّق" في الصدارة وبنزيمة يثير القلق

15
MARCH
2022
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قبل ريال مدريد هدية جاره رايو فايكانو وابتعد 10 نقاط في الصدارة قبل الكلاسيكو المرتقب أمام غريمه التقليدي برشلونة، الأحد المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بفوزه الثمين على مضيفه ريال مايوركا 3-صفر، الاثنين، في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
 
ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 55، قبل أن يضيف المتألق القائد الفرنسي كريم بنزيمة ثنائية في الدقيقتين 77 و82 معززا صدارته للائحة الهدافين برصيد 22 هدفا، وبات أفضل هداف فرنسي في التاريخ (أندية ومنتخب) بعدما رفع رصيده إلى 413 هدفا بفارق هدفين أمام تييري هنري.
 
لكن بنزيمة الذي سجل هاتريك في مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا قلب به الطاولة على الأخير الذي تفوق 1-صفر ذهابا، تعرض لإصابة في قدمه اليسرى في الدقيقة 85 واضطر إلى ترك الملعب ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، بعدما استنفذ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التبديلات الخمسة القانونية، في ضربة موجعة لريال قبل الكلاسيكو.
 
وواصل النادي الملكي سعيه لاستعادة اللقب من جاره أتلتيكو مدريد، بتحقيقه الفوز الرابع تواليا والـ20 هذا الموسم رافعا رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط أمام إشبيلية الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه رايو فايكانو 1-1 الأحد.
 
كما هو الفوز السادس لريال مدريد في مبارياته الثماني الأخيرة، التي لم يذق فيها طعم الخسارة، وأبقى بالتالي على فارق النقاط الـ15 التي تفصله عن النادي الكاتالوني صاحب المركز الثالث والذي يملك مباراة مؤجلة.
 
في المقابل، مني ريال مايوركا بخسارته الخامسة تواليا والرابعة عشرة هذا الموسم، فبقي في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.
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