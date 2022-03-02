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السودان.. غرق 5 لاعبين في فريق كروي

2
MARCH
2022
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أفادت تقارير إعلامية من السودان، اليوم الاثنين، بغرق 5 لاعبين في فريق كروي، أمس الأحد، إثر غرق قارب كانوا على متنه.
 
فقد قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن 5 لاعبين من فريق الملاحة السوداني، الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، لقوا مصرعهم، إثر غرق قارب كانوا على متننه.
 
وأوضحت الوكالة أن القارب كان يقل لاعبي الفريق من مدينة إلى أخرى في ولاية نهر النيل بشمال البلاد.
 
 وفي موقعها الإلكتروني الرسمي، كتبت وكالة "سونا" تقول "استشهاد خمسة من فريق كرة قدم بشندي إثر غرق قارب"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
 
وكان هؤلاء اللاعبون ينتقلون في قارب من مدينة شندي في ولاية نهر النيل لخوض مباراة مع فريقهم الملاحة أمام فريق الجريف ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة، في مدينة المتمة.
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