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انتخابات الاتحاد العربي لكرة الطاولة المحامي وائل نور الدين عضواً لولاية جديدة

20
FEBRUARY
2022
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حاز امين صندوق الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المحامي اللبناني وائل نور الدين على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد العربي لولاية جديدة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد  التي جرت في مراكش(المغرب) مع العلم انه يشغل منصب العضوية منذ 15 سنة من دون انقطاع.
 
ومثّل لبنان في الجمعية العمومية العربية نورالدين وعضو الاتحاد اللبناني ناجي حلّال وجاءت النتيجة كالآتي:
 
القطري خليل المهندي(رئيساً)،البحرينية الشيخة حياة آل خليفة والعماني عبدالله مخالف والعراقي هردة بارام والمصري سعيد قريطم والتونسي جلال الزياتي  (نواب الرئيس)،القطري محمد صالح(اميناً  للسر)،اللبناني المحامي وائل نور الدين والكويتي خالد الخضري واليمني عصام السنيني والمغربي الحاجي منقذ والفلسطيني محمد الدلو والسورية سوسن مصطفى(اعضاء مستشارين).
 
وسيقر المكتب التنفيذي روزنامة بطولات العام الجاري وسيقدّم الوفد االلبناني ملفاً شاملاً لاستضافة بطولات عربية على صعيد المنتخبات والأندية لاحقاً.
 
وبعد انتخابه،اتّصل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي بنور الدين وهنأه  بمنصبه القديم-الجديد باسم عائلة كرة الطاولة اللبنانية.
 
يشار الى أن اللبنانيين يتبوأوون المناصب بالجملة في الاتحادات الدولية والقارية والاقليمية والمتوسطية والعربية في دليل واضح على الدور الذي تلعبه كرة الطاولة اللبنانية منذ سنوات طويلة على الصعيد الخارجي. 
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