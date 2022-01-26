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بالصور.. ميسي يعود لبرشلونة والسبب "لقاء الأصدقاء"

26
JANUARY
2022
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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدينته المفضلة، برشلونة، ولكن عودته لم تكن لارتداء قميص النادي الكتالوني، بل لحضور حفل لـ"صديق قديم".
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور وفيديوهات تظهر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في مدينة برشلونة الإسبانية.
 
وتبين أن سبب تواجد ميسي في برشلونة، للاحتفال بعيد ميلاد صديقه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الحالي، الـ42.
 
واقتصر الحفل على عشاء بمطعم ياباني شمال مدينة برشلونة جمع ميسي وتشافي وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا، مع زوجاتهم.
 
يذكر أن ميسي غادر برشلونة في أغسطس الماضي بعد مسيرة استمرت 20 عاما حافلة بالألقاب والإنجازات على الصعيدين الفردي والجماعي، رغم رغبته الكبيرة في البقاء، وذلك، بسبب قواعد مالية صارمة في الدوري الإسباني وقفت عائقا أمام تجديد عقده وسط ظروف مالية قاهرة يمر بها الفريق الكتالوني.
 
أما تشافي، فعاد إلى أسوار "كامب نو" كمدرب في نوفمبر الماضي بعد ست سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق كلاعب.
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