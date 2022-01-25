كاف يصدر بيانا رسميا بعد الكارثة المروعة في ملعب مباراة الكاميرون وجزر القمر

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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا رسميا للتعليق على الأحداث المروعة التي حدثت قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر، مساء الاثنين ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وقال كاف في بيان رسمي: "علمنا بالأحداث التي وقعت في ملعب أوليمبي الليلة، 24 يناير 2022، خلال مباراة كأس الأمم الإفريقية توتال إنرجي بين الكاميرون البلد المضيف وجزر القمر".

وأضاف: "نحقق حاليا في ذلك الأمر من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث".

وواصل: "نحن على تواصل دائم مع السلطات الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية، وأرسل رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي، الأمين العام فيرون موسينجو أومبا، لمؤازرة المصابين في المستشفيات في ياوندي".

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن المأساة حدثت قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر، بسبب تدافع حصل بين الجماهير خارج ملعب "بول بيا" في ياوندي الكاميرونية.

وأوضحت الصحيفة أن المشجعين تعرضوا للدهس نتيجة التدافع المروع، وهو ما أسفر عن مصرع (8 أشخاص) على الأقل حتى الآن.

وأظهرت الصور مشجعين فاقدين للوعي على الأرض، بينما يحاول الآخرون إجراء عمليات إنعاش من الفم.

كما أظهر مقطع فيديو تدافعا هائلا بين الجماهير عبر بوابات الاستاد الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

وقال مسؤولون إنه لم يكن من المفترض أن يكون الاستاد ممتلئا بنسبة تزيد عن 80 % بسبب قواعد تجنب كورونا، لكن أكثر من 50 ألف شخص حاولوا الحضور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العشرات من المشجعين نقلوا إلى المستشفى ومن بين المصابين أطفال.

وقال مسؤولون في مستشفى المساسي القريب إنهم استقبلوا ما لا يقل عن 40 مصابا من التدافع.

على الرغم من المأساة المروعة خارج أسوار الملعب، فإن المباراة انطلقت في موعدها المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الكاميرون دون أي تأجيل.

وتأهل المنتخب الكاميروني إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1.