جمعية عمومية لاتحاد العاب القوى السبت

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دعا الإتحاد اللبناني لألعاب القوى الأندية المنضمّة الى عائلته الى حضور الجمعيّة العموميّة السنوية العاديّة وذلك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت المقبل الواقع فيه 22 كانون الثاني الجاري في فندق "لو رويال" - ضبية، لمناقشة وإقرار البيانين الإداري والمالي وقطع الحساب وروزنامة الاتحاد للعام 2022.

يشترط في مندوب الجمعيّة للجلسة ما يلي:

- أن يكون عضواً في الهيئة الإدارية ومزوّداً بتفويض رسمي منها على أن يكون هذا التفويض مختوماً بخاتم الجمعية وموقعاً من رئيسها وأمين سرّها ومرفقاً بعبارة تحدّد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي إتخذّت فيها الجمعية قرار التفويض.

- أن يكون مزوّداً بنسخة صالحة عن الإفادة الإداريّة مصدّقة من وزارة الشباب والرياضة.

ويتضمّن جلسة الجمعية العمومية:

1. التثبتّ من قانونية الأعضاء مندوبيّ الأندية تلاوة جدول الأعمال.

2. تلاوة محضر جلسة الهيئة العامة السابقة وتصديقه.

3. تلاوة التقرير الإداري السنوي ومناقشته وتصديقه والمتضمن تقرير عن نشاطات الإتحاد لموسم 2021 وبرنامج نشاطات موسم 2022 المنوي تنفيذها (الروزنامة السنوية لموسم 2022).

4. قراءة ومناقشة التقرير المالي السنوي ومشروع قطع الحساب عن السنة المنصرمة ومشروع الموازنة للسنة المقبلة والمصادقة عليها.

- تُعتبر جلسة الجمعية العموميّة قانونيّة إذا حضرها الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) من مجموع أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت في الجلسة الأولى وإلا فيُرجأ الإجتماع إلى جلسة ثانية في اليوم والزمان والمكان عينه من الأسبوع التالي، ويعتبر النصاب مكتملاً بمن حضر.