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لم يمر خبر تمديد الأهلي المصري عقد لاعبه علي معلول حتى صيف 2024، من دون أن يرفع وتيرة الجدل داخل الأوساط الكروية في تونس حول جاهزية المدافع الأيسر، الذي انضم مؤخرا لمعسكر "نسور قرطاج" استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الكاميرون، بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

والخميس أعلن الأهلي بطل إفريقيا للنسختين الماضيتين، تجديد عقد مدافعه الدولي موسمين إضافيين، ليستمر اللاعب في الدفاع عن ألوان القلعة الحمراء بعد 5 سنوات كان خلالها إحدى الركائز الأساسية للفريق.

وأعلن مدير التعاقدات في الأهلي أمير توفيق، عن اتفاق رسمي مع معلول للتوقيع على بنود العقد الجديد، مقابل الحصول على مليون و250 ألف دولار في موسمه الأول، ومليون و350 الف دولار في الثاني، إلى جانب عائدات إعلانات سيقوم بها.

لكن قبيل مشاركته مع المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا 2022، أحدث علي معلول ضجة في الساحة الكروية في تونس بسبب التباين الكبير بين مستواه اللافت مع الأهلي مقابل تواضع أدائه في تشكيلة "نسور قرطاج"، وهو ما تسبب في حملة عنيفة استهدفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب المشاركة مع المنتخب في كأس العرب التي احتضنتها قطر خلال الشهر الماضي.

وتعرض "علولو" لانتقادات لاذعة بعد غيابه عن أغلب مباريات تونس في البطولة بذريعة الإصابة، حيث اكتفى بالظهور في لقاء الافتتاح أمام موريتانيا ثم دخل بديلا في النهائي أمام الجزائر، لكنه في المقابل ظهر أساسيا مع الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي بعد أيام قليلة من نهائي كأس العرب، وقدم عطاء غزيرا كما سجل أول ركلة ترجيحية لفريقه ممهدا طريق اللقب.

وعقب لقاء الأهلي والرجاء، حيث حقق الأول لقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية تواليا، سأل أحد الصحفيين معلول عن سبب تألقه الكبير مع فريقه مقابل تراجع أدائه كلما شارك مع منتخب تونس، إلا أن المدافع الهداف انزعج من السؤال ورفض الإجابة قبل أن يغادر المنطقة المخصصة للحصول على التصريحات.

اللغز

وانقسمت الآراء في الشارع الكروي في تونس حول تباين مستوى معلول مع الأهلى والمنتخب، لكن مشجعي النادي الصفاقسي التونسي، الفريق الأصلي للاعب، هاجموا بشدة مدرب "نسور قرطاج" المنذر الكبير، مؤكدين أنه السبب الأول وراء عدم ظهوره بنفس التوهج الذي يتميز به عند ارتدائه قميص الأهلي.

كما شن مشجعون للصفاقسي حملة على طبيب المنتخب سهيل الشملي، معتبرين أنه عجز عن تشخيص إصابة اللاعب في المباراة الأولي لكأس العرب، مما حرمه وحرم منتخب تونس من خدماته في مباريات البطولة، لكن الشملي رد في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" الخاصة قائلا إن "معلول لم يكن جاهزا تماما لخوض المباريات".

وبالتوازي مع الجدل المتصاعد عبر منصات التواصل، فجر الصحفي التونسي حلمي جبلاوي قنبلة أخرى، عندما كشف في حديث على الإذاعة ذاتها أن معلول رفض المشاركة مع منتخب تونس في نصف نهائي كأس العرب أمام مصر، تفاديا للإحراج وتجنبا لمواجهة الجماهير المصرية على حد قول الصحفي.

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشف القائد السابق لمنتخب تونس خالد بدرة أن السجال الدائر بخصوص مردود معلول مع المنتخب "ستكون له تداعيات خطيرة على نتائج نسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا 2022".

وقال بدرة: "من غير المعقول ألا يضع اتحاد الكرة والجهاز الطبي للمنتخب التونسي حدا للجدل وللاتهامات الموجهة ضد اللاعب، والحملة التي يشنها بعض الجماهير بدعوى أن معلول رفض اللعب في نهائيات كأس العرب من أجل أن يكون جاهزا على أحسن وجه مع النادي الأهلي، لماذا لم يكن هناك تنسيق بين طبيب منتخب تونس ونظيره في الأهلي؟".

وأضاف بدرة الذي قاد منتخب تونس إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا 2004: "معلول لا يتحمل مسؤولية ما يحدث حاليا. عندما شارك مع منتخب تونس قدم مستوى مذهلا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا أعلن اتحاد الكرة التونسي ومدرب المنتخب المنذر الكبير أن معلول يشكو من إصابة، والحال أنه أظهر جاهزية كاملة وقدم أداء لافتا عندما خاض نهائي السوبر مع الأهلي أمام الرجاء؟ القضية تكاد تتحول إلى لغز لكني أبرئ اللاعب من أنه رفض أداء واجبه تجاه منتخب بلاده".

ألقاب وإنجازات بالجملة

ويعد علي معلول، المولود في صفاقس جنوبي تونس عام 1990، أحد أبرز اللاعبين في الأهلي، ومنذ قدومه إليه في صيف 2016 تحول بسرعة إلى ركيزة لا غني عنها في الفريق، وساهم في عدد كبير من الانتصارات والألقاب مما قربه من قلوب الجماهير.

ولعب معلول في الصفاقسي بين 2009 و2016، وتوج معه بلقب الدوري التونسي وكأس الاتحاد الإفريقي، أما مع الأهلي ففي غضون 5 سنوات تحصل على 12 لقبا من بينها دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين والسوبر الإفريقي مرتين، ولقب الدوري المصري 4 مرات فضلا عن كأس مصر في مناسبتين، وفرديا أحرز جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري المصري موسم 2018ـ2019، كما أحرز مع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية العام الماضي.

أما مع منتخب تونس فقد خاض 74 مباراة، وبلغ نهائي كأس العرب في ديسمبر الماضي لكنه خسره أمام منتخب الجزائر.

ويملك معلول نزعة هجومية واضحة، إذ لم يمنعه مركزه الدفاعي من تسجيل 40 هدفا مع الصفاقسي، و35 مع الأهلي.