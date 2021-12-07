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ليس كتناول الشاي.. "تصريح مثير" من كلوب بشأن تجديد عقد صلاح

7
DECEMBER
2021
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قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إن مفاوضات تجديد عقد مهاجمه المصري محمد صلاح مع النادي تحتاج للوقت، مشيرا إلى أن اللاعب بخير في صفوف فريقه.
 
ورد كلوب على سؤال بشأن كيفية سير المفاوضات بين الطرفين، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة "الريدز" أمام ميلان الإيطالي، مساء الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا، قائلا: "المفاوضات ومحاولة تمديد عقد لاعب مثله ليس شيئا مثل مقابلة شخص ما لتناول الشاي، هذا أمر عادي، يمكنني قول بعض الأشياء فقط ولكني لست متأكدا مما إذا كانت ستترجم بطريقة خاطئة وهذه مشكلة".
 
وأضاف: "مو بخير، أنا بخير. أعتقد أن ما نريده جميعا هو أشياء واضحة. إنها تحتاج إلى وقت، هذا كل شيء".
 
وفي وقت سابق، أكد محمد صلاح أنه يود البقاء في ليفربول، لكن الأمر ليس بيده، وإنما قرار النادي، ما أثار الجدل من جديد حول مستقبله مع فريقه الإنجليزي.
 
وعما إذا كان صلاح سيشارك في اللقاء المقبل أمام ميلان، بالنظر إلى عدم أهمية اللقاء كون الفريق الإنجليزي ضمن التأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر لمجموعته، قال كلوب: "لا يمكنني تقديم تشكيلة الفريق، لكن لا يمكننا تغيير كل شيء".
 
وزاد: "لا أستطيع أن أبدأ بتسعة لاعبين، هذا غير ممكن. سنرى ما إذا كان مو سيلعب، لكن اللاعبين يفهمون الموقف، نريد تقديم أفضل فريق في الموقف الذي نحن فيه.. 5 مباريات في 14 يوما".
 
وأوضح: "من المحتمل جدا (أن يبدأ)، التذمر ليست الكلمة الصحيحة لكنه يطرق بابي ونتحدث من وقت لآخر، يتعلق الأمر بترك الأشياء تحدث. كان يعاني من إصابات في لحظات خاطئة. أتذكر تلك اللحظة الحاسمة (في عام 2016) عندما كان يقدم عروضا رائعة وتعرض للإصابة أمام إيفرتون".
 
وختم كلوب تصريحاته: "كان علينا إعادته إلى نهائي الدوري الأوروبي. أشياء مثل هذه حاسمة بالنسبة لمسيرة لاعب، أشركت ديفوك خلف مو وبوبي (فيرمينو) وساديو ماني، إذا لم تبدأ فهذا لا يعني أنك لست لاعبا من الطراز العالمي، إنها قصة جميلة، دعنا نمضي من هنا"، في إشارة إلى احتمال المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي، أساسيا في اللقاء، بعد إحرازه هدف الفوز الثمين في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون.
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