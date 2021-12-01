إلغاء بطولة العالم للإسكواش بعد رفض ماليزيا المضيفة دخول منتخب إسرائيل لأراضيها

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أعلن الاتحاد الدولي للعبة الإسكواش إلغاء بطولة العالم للرجال المقرر أن تنطلق في ماليزيا بعد أيام، إثر رفض كوالالمبور منح تأشيرات دخول لرياضيين إسرائيليين.

وقال الاتحاد، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "يأسف الاتحاد العالمي للعبة الإسكواش (WSF) والرابطة الماليزية لمضارب الإسكواش (SRAM) للإعلان عن أن بطولة الإسكواش للرجال لعام 2021 التي كان من المقرر عقدها في كوالالمبور في الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر قد تم إلغاؤها".

وأضاف البيان أن "إمكانية عدم تمكن بعض الدول من المنافسة بسبب عدم تأكيد إصدار التأشيرات وتصاريح السفر من قبل السلطات الوطنية (في ماليزيا) دفعت الرابطة الماليزية لمضارب الإسكواش لإبلاغ الاتحاد بقرار الإلغاء".