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بطولة آسيا للجودو تُفتتح بعد ظهر الخميس برعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة 21 دولة

1
DECEMBER
2021
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عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس 2 كانون الأول الجاري ،يقام الحفل الرسمي الافتتاحي لبطولة آسيا وأوقيانيا في الجودو للذكور والاناث (تحت ال21 سنة وتحت ال18 سنة) والتي تستمر حتى الأحد المقبل  وعلى مدى اربعة ايام  في مجمّع نهاد نوفل(ذوق مكايل) برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وسيتقدّم الحضور ممثل راعي البطولة
 
 ورئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ عبيد العنزي واركان الاتحاد  الدولي والآسيوي والعربي وفاعليات عسكرية ورياضية وديبلوماسية وبلدية ورؤساء واعضاء الاتحادات الرياضية وعائلة الجودو في لبنان ورجال الصحافة والاعلام الى جانب محبي اللعبة".
 
ويتضمّن حفل الافتتاح النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من عرّيفة الحفل البطلة كارين شمّاس  فكلمة رئيس الاتحاد اللبناني المحامي فرنسوا سعادة تليها كلمة العنيزي فكلمة فيزر ليعلن ممثل راعي البطولة رسمياً افتتاح البطولة القارية الهامة باسم  رئيس الجمهورية .ثم يقام عرض فني شيّق.
 
وستنطلق التصفيات التمهيدية قبل ظهر الخميس على ان تقام النهائيات وتتويج  أبطال وبطلات عدد من الأوزان(8) بعد حفل الافتتاح. تشارك في البطولة اكثر من عشرين  دولة وهي قطر،الأردن،منغوليا،الكويت،العراق، سوريا،اليمن،تايلاندا،كوريا الجنوبية،هونغ
كونغ،بنغلادش،تركمانستان،باكستان،قرغيزستان،كازاخستان،طاجاكستان،اوزباكستان،فلسطين،اليابان ، نيوزيلندا اضافة الى لبنان.
 
ومساء الثلاثاء الفائت، اكتمل وصول الوفود المشاركة في البطولة الى بيروت كما وصل العديد من اركان الاتحادين الدولي والآسيوي وكان المحامي سعاده واركان الاتحاد اللبناني في استقبالهم في مطار رفيق الحريري الدولي.
 
 ومن المتوقّع ان تستقطب البطولة نحو خمسماية شخص من  اداريين وحكام ومدربين واجهزة طبية ولاعبين ورجال صحافة واعلام .على صعيد الأوزان ،ففي فئة تحت ال21 سنة هنالك 7 اوزان للذكور وسبعة للاناث.وفي فئة تحت ال18 سنة هنالك 8 اوزان للذكور و8 اوزان للاناث".
 
على صعيد آخر، يواصل لاعبو ولاعبات منتخب لبنان تدريباتهم  تحت اشراف المدربين شارل دانيال وفادي سيقلي مع الأمل ان يحرز لاعبو ولاعبات وطن الأرز ميداليات في الاستحقاق القاري الكبير.
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