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الأهلي في ورطة بسبب منتخب مصر

29
NOVEMBER
2021
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أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الأهلي سيواجه عقوبات رادعة، حال منع لاعبيه من المشاركة مع منتخب مصر، في أي مباراة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون.
 
وأوضح بيومي في تصريحات صحفية، أن العقوبات التي ستوقع على الأهلي ستكون مادية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تخص اللاعبين الذين سيجري منعهم من المشاركة أيضا.
 
وأصبح النادي الأهلي المصري في ورطة كبيرة، خصوصا في ظل مشاركة لاعبيه الدوليين مع منتخب "الفراعنة"، إذ ستكون هناك أزمة في حالة عبور منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الفترة من 9 يناير إلى 6 نوفمبر المقبلين.
 
يأتي ذلك، تزامنا مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انطلاق كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير المقبل.
 
ونوه خبير اللوائح، إلى أن المادة الأولى من لائحة تطبيق النظام الأساسي الخاصة بمشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، تنص على أنه توقع عقوبات على الأندية واللاعبين في حال الامتناع عن المشاركة مع منتخب بلادهم.
 
وأشار محمد بيومي، إلى أن "الاتحاد الدولي يضع مواعيده، وعليه يجري ترتيب باقي مواعيد البطولات الأخرى من الاتحادات القارية"، لافتا إلى أنه "يجب أن يكون هناك تنسيق ودي بين مسؤولي الأهلي ومنتخب مصر حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية".
 
ويستعد المنتخب المصري الأول للمشاركة في بطولة كأس العرب، إذ يستهل مواجهته الأولى أمام منتخب لبنان، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد "الثمامة" في قطر.
 
فيما يشارك الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية في الإمارات إلى جانب أبطال الاتحادات القارية الـ6: تشيلسي الإنجليزي، ومونتيري المكسيكي، وبالميراس البرازيلي، والهلال السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، إضافة إلى بطل الدوري في البلد المستضيف، وهو الجزيرة الإماراتي.
روسيا اليوم
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