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دورة مدربين لاتحاد التايكواندو

12
NOVEMBER
2021
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نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو دورة مدربين تحضيراً  للبطولات والمسابقات المقبلة في "تشامبيونز ايليت"(رومية) “Champions Elite”.حاضر في الدورة رئيس  لجنة المدربين في الاتحاد الغراند ماستر ألان نجم ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الماستر دانيال خوراسانجيان وحضرها الغراند ماستر جورج خطار.
 
بداية كلمة ترحيبية من الغراند ماستر نجم  نقل خلالها تحيات رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة وأعضاء الاتحاد ثم تحدث عن العلاقة بين المدرب واللاعب ومهام كل من المدربين واللاعبين.
 
كما تحدث خوراسانجيان عن الأنظمة التدريبية  المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي والانظمة والقوانين المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني  بالنسبة للمدرب واللاعب.
 
 يشار الى ان الدورة التدريبية ليست دورة لتخريج  مدربين بل دورة لجميع المدربين وغير المدربين الذين رغبوا بالمشاركة.
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