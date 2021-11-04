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سيتي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مريح على بروج

4
NOVEMBER
2021
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عاد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات بفوزه 4-1 على كلوب بروج ليصبح على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم أن المباراة لم تخل من المتاعب لفريق المدرب بيب جوارديولا.
 
وفي نهاية المطاف، منحت أهداف فيل فودن ورياض محرز ورحيم سترلينج وجابرييل جيسوس فوزا مريحا بما يكفي لترك سيتي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من أربع مباريات.
 
لكن في بعض الفترات بدا سيتي في وضع غير مريح بعد أن منح هدف عكسي سجله جون ستونز بالخطأ في مرماه التعادل للفريق البلجيكي.
 
وأتيحت لبروج عدة فرص جيدة قبل أن يعيد محرز فريق جوارديولا إلى المقدمة في الدقيقة 54. ومنح سترلينج فريقه مساحة للتنفس بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 72 ونجح بعدها أصحاب الأرض في الوصول إلى بر الأمان.
 
وأعطى البديل جيسوس النتيجة النهائية مظهرا جميلا بعد أن أضاف الهدف الرابع في آخر لعبة بالمباراة.
 
ويحتاج سيتي، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة في الدوري أمام كريستال بالاس في مطلع الأسبوع، إلى نقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين لحجز مكانه في دور الستة عشر. ويحتل بروج المركز الثالث بأربع نقاط.
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