اتحاد المبارزة اختتم بطولات 2021: 3 القاب لعينطورة ...وواحد للمون لاسال والجيش اللبناني

A + A -

اختتم الاتحاد اللبناني للمبارزة روزنامة بطولاته لعام 2021 بإقامة خمس بطولات

في قصر الرياضة في نادي المون لا سال- عين سعادة بمشاركة أندية المون لاسال، البرج عينطورة ، الروضة الدكوانة، القلب الاقدس، سبورتنغ هاي وفريق الجيش اللبناني بحضور رئيس الاتحاد جهاد سلامة والرئيس الفخري جورج زيدان والأمين العام الدكتور عماد نحاس و عضو الاتحاد ربيع رعيدي (رئيس لجنة التسويق).

وجاءت النتائج الفنية على الشكل التالي:

في فئة سيف المبارزة للحديثات (15 سنة وما دون) فازت لاعبة نادي البرج عينطورة ميا منيمنة على زميلتها في النادي كلوي ديب في المباراة النهائية (10-8).وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- ميا منيمنة (البرج عينطورة)

٢- كلوي ديب (البرج عينطورة)

٣- تيا ابو عراج (المون لاسال)

٣- ليا عويدات (التعاضد)

وفي فئة سيف الحسام للناشئين ذكور ( 20 سنة وما دون) فاز لاعب نادي المون لا سال كارل بو خليل في المباراة النهائية (15-13) على زميله في النادي كريستيان بو خليل وأحرز اللقب.وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- كارل بو خليل (المون لاسال)

٢- كريستيان بو خليل (المون لاسال)

٣- جاد حرفوش (المون لاسال)

٣- جايمس راضي (المون لاسال)

اما في فئة سيف المبارزة للناشئين (20 سنة وما دون) فاز لاعب نادي البرج عينطورة غدي الشمالي في المباراة النهائية على لاعب نادي المون لاسال كارل بو خليل (15-9) واحرز لقب بطولة لبنان.وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- غدي الشمالي (البرج عينطورة)

٢- كارل بو خليل (المون لاسال)

٣- جايمس راضي (المون لاسال)

٣- أنطوني جو الخوري (البرج عينطورة)

وفي فئة سيف المبارزة ذكور للقدامى (40 سنة وما فوق) فاز لاعب فريق الجيش اللبناني زياد الجلبوط (6-4)في المباراة النهائية على لاعب نادي البرج عينطورة محمود علي أحمد واحرز اللقب .وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- زياد الجلبوط (الجيش اللبناني)

٢- محمود علي احمد (البرج عينطورة)

٣- توفيق شاهين (المون لاسال)

٣- اميل كرم (سبورتنغ هاي)

وفي فئة سلاح الشيش ذكور للقدامى (40 سنة وما فوق) فاز لاعب نادي البرج عينطورة محمود علي أحمد على لاعب نادي سيورتنغ هاي اميل كرم (6-2) واحرز اللقب .وفي ما يلي الترتيب النهائي:

١- محمود علي احمد (البرج عينطورة)

٢- اميل كرم (سبورتنغ هاي)

٣- زياد الجلبوط (الجيش اللبناني)

٣- بهيج شرانق (المون لاسال)

وفي المحصلة النهائية،حصد نادي المون لاسال الحصة الكبرى من الميداليات الملوّنة بحصوله على 9 ميداليات من أصل 20 ممكنة (1 ذهب و 2 فضة و 6 برونز) و البرج عينطورة على 6 ميداليات (3 ميداليات ذهب و ميداليتان فضة و ميدالية برونزية) و الجيش اللبناني على ميداليتين (ميدالية ذهببية و ميدالية برونزية) وسبورتنغ هاي على ميداليتين (ميدالية فضية و ميدالية برونزية) والتعاضد على ميدالية برونزية .و أحرز نادي البرج عينطورة على العدد الأكبر من الالقاب (3 القاب) ولقب لكل من نادي المون لا سال والجيش اللبناني.

اشرف على المباريات رئيس اللجنة الفنية و امين صندوق الاتحاد زياد ابو عراج و طاقم حكام برئاسة العضو الفخري رئيس لجنة الحكام العميد المتقاعد الدكتور ميشال يوسف والحكم الآسيوي ريتا ابو جودة والحكمين الاتحاديين خليل بو خليل ووسام داوود.

ومثلت اللجنة الطبية المعالج الفيزيائي نيفين مهنا غنام التي اعتنت باللاعبين المصابين.

وفي النهاية وزع سلامة وزيدان ونحاس ابو عراج واعضاء الاتحاد العضو الفخري العميد المتقاعد الدكتور يوسف وعيدي و رئيس لجنة البطولات في الاتحاد اميل كرم و العضو الفخري المدرب سهيل سعد الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.