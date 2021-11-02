تايكواندو: دورة صقل للحكام بحضور الخوري واشراف خوراسانجيان

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نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو دورة صقل للحكام الوطنيين والدوليين في مرحلة اولى في المقر الخاص المعتمد من قبل الاتحاد برئاسة الدكتور حبيب ظريفه لتدريب المنتخبات الوطنية "شامبيونز إيليت"( روميه) تحضيرا لاستكمال روزنامة البطولات المحلية.

أشرف على الدورة عضو الاتحاد الحكم الدولي الغراند ماستر جو الخوري ممثلاً الاتحاد

وحاضر فيها المحاضر الدولي عضو لجنة التعليم في الاتحاد الدولي و نائب رئيس حكام آسيا ورئيس لجنه الحكام في الاتحاد اللبناني الحكم الأولمبي الماستر دانيال خوراسانجيان وعاونه اعضاء لجنة الحكامالماسترز: زياد فرج (نائب الرئيس) -حكم دولي)،المحامية ماريا زيدان مقررة اللجنة،هامبارصوم صوصاني (حكم دولي ) والدكتور جان ابي رزق.

شارك في دورة الصقل عدد كبيرٍ من الحكام الدوليين والوطنيين.

افتتحت الدورة بكلمة ترحيبية للغراند ماستر خوري باسم رئيس الإتحاد الدكتور حبيب ظريفة اثنى فيها على جهود اللجنة و رئيسها لرفع التحكيم الى أعلى مستوياته في تاريخ اللعبة على الرغم من جميع الصعوبات التي تمر بها البلاد.

وتضمّنت الدورة شرحاً دقيقا وشاملا عن كل قوانين التحكيم في جميع المراحل بدءاً من تسجيل اللاعبين مروراً بعملية التوزين واجراءات التفتيش وصولا لكامل تفاصيل المباريات اضافة الى شرح مفصّل عن قوانين مراجعة الفيديو و القيام بتمارين تطبيقية.

وتخللت الدورة مداخلات واسئلة عدة من الحكام المنخرطين في الدورة تم الاجابة عليها بكل وضوح حرصاً من رئيس اللجنة على توحيد الرؤية بين جميع الحكام و ذلك للتأكد من وصول اللاعب الأفضل الى منصة التتويج بكل شفافية و عدل.

و انتهت المرحلة الاولى على ان يتم تختتم الدورة لاحقاً باجراء امتحانات خطية و تطبيقية و تنقيط لتقييم الحكام.