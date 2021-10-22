الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكرملين للتنس

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تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكرملين الروسية بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الخميس على البيلاروسي إيغور غيراسيموف بمجموعتين نظيفتين.

وحسم كاراتسيف المواجهة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و6-3، خلال ساعة واحدة و26 دقيقة.