living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيميوني يفجر "مفاجأة" بشأن ميسي: هذا ما فعلته في الصيف

13
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في خضم أزمة برشلونة الإسباني الأخيرة مع ليونيل ميسي، تحدثت وسائل الإعلام عن باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وجهتين محتملتين لأسطورة الأرجنتين، لكن يبدو أنهما لم يتنافسا وحدهما على اللاعب.
 
فقد كشف دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن محاولات شخصية من جانبه لانتداب ميسي (34 عاما) خلاص الصيف الماضي، في تصريح لمجلة "أوليه" الرياضية الإسبانية.
 
وقال المدرب الأرجنتيني إنه حاول إقناع مواطنه بالانضمام إلى فريق العاصمة الإسبانية، بوساطة زميل ميسي السابق في برشلونة وصديقه المقرب لويس سواريز، الذي انتقل العام الماضي إلى أتلتيكو مدريد في صفقة مفاجئة.
 
وتابع سيميوني لـ"أوليه": "سأخبركم بشيء ما، عندما حدث كل ذلك في برشلونة (أزمة ميسي)، اتصلنا عبر سواريز بكل احترام".
 
وأضاف: "لم أتصل بميسي، لكنني اتصلت بسواريز وسألته عن ميسي وكيف يفكر، وإذا كانت هناك أدنى فرصة افتراضية بأن يأتي إلى أتلتيكو مدريد".
 
وأوضح سيميوني أن "الأمر استغرق 3 ساعات. كان من الواضح أن باريس سان جرمان كان مهووسا بضمه".
 
وكان برشلونة الغارق في أزمة مالية طاحنة، فشل في الإيفاء بمطالب ميسي المادية مع انتهاء عقده قبل أشهر، فوصل الطرفان إلى طريق مسدود أدى إلى رحيل قائد الفريق إلى باريس سان جرمان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout